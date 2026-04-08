Murcia se prepara para una Batalla de las Flores con más color que nunca

Murcia se prepara para vivir este jueves 9 de abril una de las citas más icónicas de sus Fiestas de Primavera, la Batalla de las Flores. Este evento combina la decoración en directo de carrozas por la mañana con un gran desfile vespertino por el centro de la ciudad que culminará con el tradicional reparto de las flores.

Durante la mañana del jueves, a partir de las 11:00, se expondrán las carrozas del desfile, a plena luz del día, para que murcianos y visitantes puedan disfrutar de estas obras de arte sobre ruedas. Estas carrozas se instalarán en distintos puntos del centro de la ciudad como la Plaza de los Apóstoles, Alfonso X (a la altura de las Anas), la Plaza de Santo Domingo y Glorieta de España, donde serán puestas a punto por floristas murcianos y quedarán expuestas hasta su participación en el desfile de la tarde.

Un sinfín de carrozas dedicadas a las tunas a los sardineros, a los huertanos a los moros y cristianos..." Diego Avilés Concejal de cultura de la ciudad de Murcia

La ciudad contará con actividades para los más pequeños a partir de las 11:00, donde podrán realizar coronas florales, pequeños heraldos y pintacaras con flores de Murcia para conocer las características de nuestra bandera.

El recorrido comenzará a las 17:00 en la avenida Gutiérrez Mellado

00:00 Volumen Descargar Carlos Alonso Murcia se prepara parta uno de los eventos más esperados

Este año tendremos cerca de 50 actuaciones, entre carrozas y espectáculos e incluso músicos venidos de otros países, ya que abrirá el desfile una banda de gaiteros de Malta. En la carroza del talento contaremos con la participación de la influencer Kalon Bay con un maquillaje dedicado a esta ocasión especial.

A partir de las 17:00 del jueves 9 de abril tendrá lugar este desfile, cuyo recorrido se iniciará en la avenida Gutiérrez Mellado y continuará por Alfonso X, Plaza de Santo Domingo, Alejandro Séiquer, Plaza Cetina, Isidoro de la Cierva, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, calle Arenal, Glorieta de España, Martínez Tornel, Puente Viejo, Plaza Camachos, Hernández del Águila y Pasarela Miguel Caballero para finalizar en Teniente Flomesta, frente al Ayuntamiento con el reparto de las flores y el homenaje al escudo que contará con un espectáculo piromusical.