Murcia se prepara para un Bando de la Huerta histórico en su 175 aniversario

La ciudad de Murcia se prepara para vivir mañana uno de sus días más emblemáticos con la celebración del Bando de la Huerta, que este año alcanza su 175º aniversario. El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha afirmado que "estas fiestas que han comenzado no son solo una celebración, sino que son una afirmación colectiva de lo que somos". Este acto, central en las Fiestas de Primavera 2026, ha estado precedido por la recepción a las Reinas de la Huerta 2026 en el Ayuntamiento.

El Bando Infantil como antesala

Como antesala a la gran celebración, esta misma tarde ha tenido lugar el Bando de la Huerta Infantil, que partía a las 17:00 horas desde la Avenida Gutiérrez Mellado. El desfile, que este año cuenta con más carrozas de lo habitual, finaliza en la Plaza Martínez Tornel antes de que los participantes se sumen a la Ofrenda Floral a la Virgen de la Fuensanta.

Una jornada histórica para la huerta

La jornada principal de mañana arrancará a las 10:00 h con la tradicional Misa Huertana ante la Virgen de la Fuensanta, cantada por el coro ‘San Basilio el Grande’. A su término, se celebrará la solemne procesión por las calles del centro desde la Plaza del Cardenal Belluga.

Estas fiestas que han comenzado no son solo una celebración, sino que son una afirmación colectiva de lo que somos" Diego Avilés Concejal de Cultura

Por la tarde, a las 17:00 h, comenzará el esperado desfile del Bando de la Huerta. La apertura correrá a cargo de la Unidad de Música de la Academia General del Aire y el Espacio, dando paso a más de 80 carrozas, muchas con animales para evocar la esencia de la huerta murciana.

Novedades y pura tradición

Como novedad, el Ayuntamiento de Murcia dispondrá de una carroza histórica tirada por caballos y desfilarán los populares MurciInsectos. También participará por primera vez el Museo de la Huerta de Alcantarilla. No faltará la representación de razas autóctonas, como el chato murciano, y una demostración de galeras, el "taxi" tradicional de la huerta.

A las escenas costumbristas se sumará la actuación de una decena de grupos folclóricos, incluyendo, por primera vez, un grupo de Valencia en agradecimiento a la solidaridad de la Federación de Peñas Huertanas tras la DANA.

Con este amplio programa de actos, Murcia se reafirma como epicentro de la tradición, la cultura y la convivencia" Diego Avilés Concejal de Cultura

El concejal Diego Avilés ha cerrado la presentación invitando a todos a disfrutar de la celebración. "Con este amplio programa de actos, Murcia se reafirma como epicentro de la tradición, la cultura y la convivencia", ha declarado, animando a "murcianos y visitantes a participar de estas actividades, celebrando juntos este histórico Bando de la Huerta".