Murcia necesita sangre y lanza una campaña urgente de donación esta Navidad

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha su tradicional campaña de donación de sangre bajo el lema “El mejor regalo vive dentro de ti, regala vida esta Navidad”. La jornada se celebrará este viernes, 2 de diciembre, en un momento en que las reservas de sangre en la región son bajas y la demanda hospitalaria es alta, haciendo un llamamiento a la solidaridad de los ciudadanos.

Un llamamiento ante la alta demanda

La directora del Centro de Hemodonación, María Luisa Lozano, ha asegurado que la campaña es especialmente necesaria este año. “Las enfermedades no entienden de festividades y los hospitales de nuestra región siguen necesitando productos sanguíneos”, ha señalado. Actualmente, la presión asistencial es muy alta y “el suministro está bajando porque las demandas están siendo mucho mayores que el año pasado”. Aunque todos los grupos son bienvenidos, se necesitan especialmente los grupos sanguíneos negativos.

El suministro está bajando porque las demandas están siendo mucho mayores que el año pasado" María Luisa Lozano Directora del Centro de Hemodonación

Horario y requisitos para donar

La campaña de donación se llevará a cabo en la sala Glorieta 1 del Ayuntamiento de Murcia. El horario será de mañana, de 9:30 a 14:00 horas, y de tarde, de 16:00 a 21:00 horas. Como ha recordado la concejal de Sanidad, Pilar Torres, los requisitos para los donantes son sencillos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

El objetivo, según la concejala, es claro: “Que ningún murciano que pueda necesitar sangre se quede sin ella”. Torres ha destacado que donar es “un simple gesto sencillo, seguro y profundamente humano” con el que estar cerca de quienes más lo necesitan. Como agradecimiento, todas las personas que acudan a donar recibirán una flor de pascua.

Con un simple gesto sencillo, seguro y profundamente humano, queremos estar cerca de todas las personas que más lo pueden necesitar" Pilar Torres Concejala de Salud del Ayuntamiento de Murcia

El objetivo: superar las cifras pasadas

El año pasado, la campaña realizada a principios de enero en el consistorio atrajo a más de 200 murcianos, de los cuales más del 10% fueron donantes nuevos. Sin embargo, el objetivo es incrementar esa cifra para acercarse a las de años previos, cuando se alcanzaron casi 400 donaciones. Durante este año, ya se han atendido más de 56.000 donantes en la región, pero la necesidad, insisten los responsables, “es continua y constante”.