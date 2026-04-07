Murcia luce en el Bando de la Huerta su pañuelo más solidario por los niños con cáncer de la Fundación Aladina

El Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Aladina han invitado a los murcianos a mostrar su lado más solidario durante las Fiestas de Primavera. La iniciativa, bajo el lema 'El Pañuelo de la Huerta', busca recaudar fondos para construir el primer gimnasio oncológico pediátrico de la Región de Murcia en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La nueva edición de la campaña, una adaptación del conocido #PañueloChallengeAladina, ha sido presentada en un acto con la participación de los concejales José Guillén y Pilar Torres, junto al presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango.

Coincidiendo con las fiestas, se anima a los ciudadanos a lucir el pañuelo con el traje típico huertano. Los pañuelos solidarios se pueden adquirir en numerosos puntos de venta, como El Corte Inglés, comercios locales, las barracas de las Peñas Huertanas y la tienda online de la Fundación Aladina.

Ayuntamiento de Murcia Presentación el pañuelo de la huerta

Una campaña con protagonistas valientes

Para complementar la iniciativa, se ha lanzado un anuncio protagonizado por Roma, de 3 años, y Ernesto, de 16, dos pacientes del hospital. Junto a ellos aparece la Reina de la Huerta 2025, Alba Franco, luciendo los nuevos diseños de los pañuelos en escenarios tradicionales murcianos.

Un proyecto único para los niños de la Arrixaca

La recaudación íntegra de la venta se destinará a la construcción del Gimnasio Aladina en el Hospital Materno Infantil Virgen de la Arrixaca. Este será un espacio único en España que combinará ejercicio físico y deporte adaptado como parte clave del tratamiento de niños y adolescentes con cáncer.

El gimnasio se ubicará en una cubierta de más de 400 metros cuadrados en la segunda planta del hospital. Contará con una zona de trabajo diáfana, un área para rehabilitación y deporte adaptado, boxes para entrenamientos personalizados y otras dependencias necesarias.

El proyecto también incluye la incorporación de un profesional especializado en Actividad Física y Salud. Este experto dirigirá sesiones de ejercicio personalizadas para ayudar a los pacientes a mejorar su bienestar físico y emocional.