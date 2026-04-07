Murcia se llena de actividades infantiles gratuitas por las Fiestas de Primavera

Los niños y las familias son los grandes protagonistas de las Fiestas de Primavera con una amplia programación de actividades infantiles y talleres que se desarrollan durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad. Desde el pasado domingo, numerosos asistentes ya han participado en las primeras propuestas organizadas por el Ayuntamiento de Murcia, que han contado con una gran acogida.

Ocio y tradición en el corazón de la ciudad

La Glorieta de España se ha consolidado como uno de los escenarios principales, donde los Murciinsectos ofrecen talleres diarios a las 16:30 y espectáculos a las 18:00 horas. Además, en este mismo espacio se realizan los talleres de ‘Primavera en Familia', con manualidades, juegos tradicionales y plantaciones en turnos de mañana y tarde para fomentar la creatividad.

A partir de este miércoles, la programación se extiende a otros puntos clave. La Plaza Circular acoge ‘El Jardín de Drilo', con hinchables y actuaciones musicales, mientras que la Avenida de la Libertad ofrece talleres de murales de claveles, cuentacuentos y gastronomía huertana en horario de mañana y tarde.

Ayuntamiento de Murcia Actividades infantiles en Fiestas de Primavera

Naturaleza y conservación para pequeños exploradores

De forma paralela, el parque zoológico Terra Natura Murcia ha puesto en marcha su Escuela de Primavera para niños de 3 a 12 años. Bajo el lema ‘Guardianes del Planeta 2030', los participantes se sumergen en misiones sobre biodiversidad y protección de la naturaleza de la mano de educadores especializados.

El programa, que incluye visitas guiadas, talleres creativos y juegos educativos, está diseñado para facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones. Por ello, ofrece un servicio despertador desde las 07:30 horas y la posibilidad de recogida ampliada hasta las 15:15 horas.