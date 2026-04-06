Murcia ya huele a azahar: la solución definitiva contra los malos olores en las Fiestas de Primavera

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la empresa concesionaria PreZero, ha decidido consolidar y ampliar su ofensiva biotecnológica contra los malos olores durante las Fiestas de Primavera. La Plaza del Teatro Romea ha sido el escenario de una demostración práctica de esta innovadora solución destinada a combatir el hedor generado por orines en la vía pública.

A la presentación han asistido la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez; el director de PreZero, José Manuel García Alcaraz; y el Dr. Juan Carlos Argüelles, Catedrático de Microbiología de la Universidad de Murcia. Pérez ha destacado que "la consolidación y ampliación de este innovador dispositivo biotecnológico responde a nuestro firme compromiso de garantizar el bienestar de vecinos y visitantes".

La consolidación y ampliación de este innovador dispositivo biotecnológico responde a nuestro firme compromiso de garantizar el bienestar de vecinos y visitantes" Rebeca Pérez Rebeca Pérez, vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio

Ciencia contra el mal olor: un escudo en tres fases

Este gran avance se basa en un protocolo estructurado en tres fases que deja atrás los métodos químicos agresivos. El Dr. Juan Carlos Argüelles, de la Universidad de Murcia, ha explicado que el primer paso es aplicar un potente producto enzimático que "devora" y destruye la materia orgánica, como la orina, eliminando la raíz del problema.

A continuación, se utiliza un producto secuestrante que encapsula y neutraliza las moléculas malolientes ya presentes en el aire. Finalmente, una vez saneado el entorno, se aplica un ambientador de alta persistencia con el tradicional aroma a azahar para completar el tratamiento.

Ayuntamiento de Murcia Imagen de la presentación

Mantenimiento intensivo en aseos y calles

El protocolo incluye un completo plan de mantenimiento diario para los aseos químicos. A primera hora se realizará una limpieza integral con vaciado y aplicación del producto enzimático, que también se pulverizará en el perímetro de cada instalación. Durante el día, se realizarán mantenimientos adicionales con el producto encapsulador en el interior y el ambientador de azahar en el exterior.

Este blindaje contra los olores se extenderá a las calles con mayor afluencia de personas y a las zonas de contenedores. Como complemento, el Ayuntamiento ha instalado una red de señalética horizontal en el pavimento, con flechas de vinilo que guían a los ciudadanos hacia los aseos para facilitar las conductas cívicas.

Nuestros operarios trabajarán ininterrumpidamente, aplicando esta biotecnología de precisión tanto en las instalaciones sanitarias como en el baldeo de viales y contenedores" José Manuel García PreZero

José Manuel García Alcaraz, director de PreZero, ha subrayado la apuesta de su empresa por la mejora continua y la innovación técnica. "Nuestros operarios trabajarán ininterrumpidamente, aplicando esta biotecnología de precisión tanto en las instalaciones sanitarias como en el baldeo de viales y contenedores, asegurando que Murcia recupere su estado óptimo de forma impecable", ha explicado.