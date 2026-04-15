Murcia analiza la 'barbaridad' de la violencia de género en mujeres con adicciones

La ciudad de Murcia acoge este jueves un congreso organizado por UNAD, la red de atención a las adicciones, para abordar la grave relación que existe entre adicciones y violencia de género. La cita, bajo el lema "Intervenir para la igualdad", busca poner sobre la mesa experiencias y retos ante una realidad alarmante: los estudios señalan que el 80% de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias y el 70% de aquellas con adicciones sin sustancia han sido víctimas de violencia.

Unas cifras que asustan

Isidro Ibarra, vocal de UNAD, ha calificado los datos como "una barbaridad". Según ha explicado, las cifras hablan por sí solas y demuestran que existe "una relación casi de equivalencia" entre el consumo y la probabilidad de sufrir violencia. "Son cifras que asustan muchísimo", ha asegurado, insistiendo en la necesidad de actuar ante esta situación.

Son cifras que asustan muchísimo" Isidro Ibarra Vocal de UNAD

00:00 Volumen Cerrar UNAD ¿Qué es UNAD?

El doble estigma de la mujer

Uno de los objetivos principales del congreso es visibilizar y debatir sobre las dificultades añadidas que enfrentan las mujeres. "Si es difícil salir de la adicción, lo es más si eres mujer", ha sentenciado Ibarra. Este doble estigma se manifiesta en mayores responsabilidades en los cuidados familiares, lo que les dificulta abandonar su entorno para iniciar un tratamiento, y una mayor estigmatización social.

Si es difícil salir de la adicción, lo es más si eres mujer" Isidro Ibarra Vocal de UNAD

El congreso, que se celebra en el Hospital General Universitario Reina Sofía, está dirigido principalmente a profesionales, entidades sociales, administración pública y al ámbito académico. La inauguración contará con la presencia del secretario de estado de sanidad, Javier Padilla Bernáldez; el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño; y el presidente de UNAD, Luciano Poyato Roca, entre otras autoridades.

UNAD, la red de atención a las adicciones de referencia en España, agrupa a más de 200 entidades por todo el territorio nacional. Su labor se centra en acompañar a personas con problemas de adicciones y a sus familias desde un enfoque social y de derechos. Solo el año pasado, la red atendió a cerca de 38000 personas.