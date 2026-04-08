Una mujer de 82 años muere en el incendio de un piso en el centro de Murcia

Una mujer de 82 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de un piso ubicado en la calle Sagasta, en el centro de Murcia. Los servicios de emergencia, que se desplazaron al lugar tras recibir el aviso, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima en el interior de la vivienda.

Movilización de emergencias

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 02:22 horas alertando de la presencia de una gran cantidad de humo negro en un edificio de seis plantas. Según los alertantes, varios vecinos estaban abandonando el inmueble, aunque no pudieron concretar el piso exacto donde se originó el fuego.

Inmediatamente, se movilizaron al lugar patrullas de la Policía Local, dotaciones de los Bomberos de Murcia y una ambulancia del 061. A su llegada, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer, la única víctima mortal del suceso.