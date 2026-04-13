Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Murcia
Una mujer de 85 años ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo tras ser rescatada junto a la víctima mortal del inmueble en llamas en La Arboleja
Murcia - Publicado el
1 min lectura
Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 años ha resultado herida por inhalación de humo en el incendio de una vivienda ocurrido durante la madrugada de este sábado en La Arboleja, una pedanía de Murcia.
Actuación de los servicios de emergencia
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas alertando sobre el fuego a las 05:39 horas. Los testigos informaron de que el incendio se localizaba en una vivienda en el Camino de la Iglesia y que en su interior se encontraban dos personas mayores a las que no podían rescatar.
Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, bomberos del SEIS del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias del 061. Tras ser rescatados por los agentes, los sanitarios atendieron a los dos ocupantes de la vivienda. A pesar de los esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. La mujer fue estabilizada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Escucha en directo
COPE MURCIA
COPE MÁS MURCIA
"Con estas elecciones ganan las instituciones europeas que habían estado peleando con Orbán, que cada vez más era un agente de Putin"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h