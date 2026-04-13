Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Murcia

Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 años ha resultado herida por inhalación de humo en el incendio de una vivienda ocurrido durante la madrugada de este sábado en La Arboleja, una pedanía de Murcia.

Actuación de los servicios de emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas alertando sobre el fuego a las 05:39 horas. Los testigos informaron de que el incendio se localizaba en una vivienda en el Camino de la Iglesia y que en su interior se encontraban dos personas mayores a las que no podían rescatar.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, bomberos del SEIS del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias del 061. Tras ser rescatados por los agentes, los sanitarios atendieron a los dos ocupantes de la vivienda. A pesar de los esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. La mujer fue estabilizada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.