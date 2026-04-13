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Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Murcia

Una mujer de 85 años ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo tras ser rescatada junto a la víctima mortal del inmueble en llamas en La Arboleja

Bomberos Murcia, foto de archivo

Bomberos

Bomberos Murcia, foto de archivo

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 años ha resultado herida por inhalación de humo en el incendio de una vivienda ocurrido durante la madrugada de este sábado en La Arboleja, una pedanía de Murcia.

Actuación de los servicios de emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas alertando sobre el fuego a las 05:39 horas. Los testigos informaron de que el incendio se localizaba en una vivienda en el Camino de la Iglesia y que en su interior se encontraban dos personas mayores a las que no podían rescatar.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, bomberos del SEIS del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias del 061. Tras ser rescatados por los agentes, los sanitarios atendieron a los dos ocupantes de la vivienda. A pesar de los esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. La mujer fue estabilizada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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