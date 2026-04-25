La modalidad de FP dual intensiva llega a la Región de Murcia con un convenio que beneficiaría hasta a 1500 alumnos

La modalidad se implantará el próximo curso, una colaboración publico privada cuyo objetivo es aumentar las horas de prácticas en empresa por parte del alumnado de Formación Profesional en la Región, adecuando esa formación a las necesidades del tejido empresarial murciano.

Esta FP Dual Intensiva duplica el número de horas de formación en el centro de trabajo, pasando de 500 horas a 700 hasta 1000. Es decir, las prácticas en empresa formarán entre el 35% y el 50% de la duración del ciclo formativo. Además, conllevará una remuneración equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y alta en la Seguridad Social.

Con la firma de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, 1500 alumnos de las grados relativos a hostelería o turismo podrían beneficiarse de este convenio. 70 empresas se han unido ya a esta nueva iniciativa.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto al presidente de HoyTú firmaron el convenio en el Restaurante Churra, en la zona centro de Murcia. Dicho acuerdo tiene vigencia hasta 2028. El Gobierno regional cuenta con 8.500 convenios con empresas para garantizar las prácticas formativas del alumnado de FP.

Carlos Alonso El consejero Víctor Marín y el Presidente de HoyTú, Bartolomé Vera posan tras la firma del convenio

más sectores podrán beneficiarse

El objetivo es firmar otros convenios con otros sectores empresariales demandantes de profesionales. Ya sean el comercio, la agricultura, la construcción o la mecánica entre otros. Además de impulsar la cooperación entre el entorno educativo y el empresarial, favoreciendo la creación de programas y alianzas con centros educativos y empresas.

Este curso se ha incrementado la oferta de FP hasta superar las 46.800 plazas, con el objetivo de alcanzar las 50.000 plazas en el curso 2027-2028. Destaca la elevada empleabilidad del alumnado que finaliza sus estudios de Formación Profesional. La Región es la comunidad que lidera la tasa media de afiliación a la Seguridad Social en Grado Medio y ocupa el segundo puesto en Grado Básico, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.