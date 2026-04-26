Luchar contra la adicción al juego en TikTok tiene premio: un año de cine gratis

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, ha puesto en marcha el concurso de vídeos en TikTok “Apuesta por ti”.

El objetivo de la iniciativa es prevenir la adicción al juego online en adolescentes, fomentando su participación activa para que sean ellos mismos quienes trabajen en la concienciación y sensibilización de sus iguales.

Un concurso para concienciar

En el certamen pueden participar jóvenes de entre 13 y 17 años, y los vídeos pueden realizarse de manera individual o colectiva. El plazo para la presentación de las creaciones audiovisuales está abierto hasta el 30 de junio. Los ganadores se darán a conocer durante la primera quincena de julio y serán aquellos vídeos que hayan conseguido más “likes” en la plataforma.

CONSUMUR Cartel del evento

Cine y eventos deportivos como premio

La organización ha establecido diferentes premios según la modalidad de participación. Si el vídeo ganador es individual, el autor recibirá dos entradas de cine gratis al mes durante un año. En caso de que el vídeo sea una creación grupal, se premiará a cada miembro con una entrada para un evento deportivo de fútbol o baloncesto, sujeto a la disponibilidad de la organización.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Apuesta por ti”, que también incluye otras acciones como charlas informativas en centros de educación secundaria y un estudio para evaluar el nivel de adicción al juego online entre los jóvenes. CONSUMUR ha habilitado el teléfono 968 22 30 82 y su página web (www.consumur.org) para más información.