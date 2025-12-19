López Miras celebra un 2025 de récords en Murcia y planta cara al Gobierno por el agua y la vivienda

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado el 2025 como "un buen año" para la comunidad autónoma, destacando un crecimiento económico por encima de la media nacional y la consecución de cifras récord de empleo. En una entrevista en COPE Murcia, el presidente ha hecho balance y ha señalado los principales retos que afronta la región, como la defensa del agua y el acceso a la vivienda.

Según Miras, la región ha experimentado un crecimiento superior al del resto de España, lo que se ha traducido en hitos como haber alcanzado por primera vez las 700.000 personas trabajando y afiliadas a la Seguridad Social. "Hacía 18 años que no teníamos los niveles tan bajos de desempleo", ha afirmado, añadiendo que la comunidad también está creando "más empresas que la media nacional" y batiendo récords en el sector turístico.

Unidad frente al recorte del trasvase

Uno de los frentes más importantes para el gobierno regional es la defensa del trasvase Tajo-Segura. López Miras ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tener la intención de "recortar el trasvase Tajo-Segura" y ha hecho un "llamamiento a la unidad de toda la sociedad" para impedirlo. Ha subrayado que no es una cuestión que afecte solo a los agricultores, sino "al 1.600.000 hombres y mujeres" de la región.

En este sentido, el presidente ha insistido en que el futuro del trasvase es un asunto que "trasciende, que supera a los agricultores y que afecta y va a perjudicar a toda la Región de Murcia", recordando que "el agua del trasvase también llega a nuestras casas, a 2.000.000 y medio de hogares".

La vivienda como reto prioritario

López Miras ha señalado que el acceso a la vivienda es "el principal problema que tiene España", y por tanto, también la Región de Murcia. Ha mostrado una especial preocupación por la situación de los jóvenes, a quienes, según ha dicho, no se les puede prometer un futuro si luego, tras esforzarse, "no puedan ya no solo comprarse una vivienda, sino alquilar un piso ellos solos".

El presidente ha recordado su propuesta de un decreto de vivienda asequible para construir 25.000 viviendas en los próximos cinco años, una iniciativa que, según ha denunciado, fue tumbada por una "pinza entre VOX y el Partido Socialista". Pese a ello, ha asegurado: "No nos damos por vencidos, estamos trabajando de nuevo para volver a presentarla".

Infraestructuras clave paralizadas

En materia de infraestructuras, ha reivindicado la importancia del Corredor Mediterráneo, pero ha alertado de que su ejecución "se para" al llegar a Alicante y de la falta de previsiones para su conexión con Cartagena. Finalmente, ha criticado que municipios como Águilas, Lorca o Alcantarilla lleven "cuatro años sin cercanías" y "sin que nadie dé explicaciones".