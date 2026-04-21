Incidencias y retrasos en una jornada electoral universitaria rodeada de polémica

Más de 32.000 personas acuden hoy a las urnas para elegir al próximo rector de la Universidad de Murcia. Un proceso electoral atípico debido a su coincidencia con la semana santa y las Fiestas de primavera y por las polémicas que han rodeado al propio proceso.

Esas tensiones se notaron especialmente en torno a los debates en los que pudimos ver mensajes velados, acusaciones, bulos e incluso denuncias por presunto traslado de alumnos para depositar el voto por adelantado y la interrupción de clases para hacer campaña en las aulas. Algo que los alumnos han expresado en los micrófonos de COPE.

00:00 Volumen Descargar Carlos Alonso Alumnos opinan sobre el proceso electoral

retrASOS Y POLÉMICA

Las urnas han estado abiertas hasta las seis y media de la tarde en los campus de Espinardo, La Merced y El Palmar. Los alumnos han acudido a ejercer su derecho a voto pero con ciertas reservas: el proceso ha comenzado con retrasos en la apertura de hasta una hora y media en algunas mesas y muestran su rechazo hacia ciertos comportamientos por parte de los candidatos.

Los cinco candidatos que se presentan al rectorado: Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Alicia Rubio, Alfonsa García Ayala y Guillermo Díaz, han votado a lo largo del día en sus respectivas facultades.

La hora para conocer el resultado es imprevisible y dependerá del número de incidencias que haya que resolver. Si ninguno de los candidatos logra llegar al 51% de los votos emitidos en esta primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta el próximo martes 28 de abril donde se verán las caras los dos candidatos con mejores resultados y se decidirá quién será el próximo rector de la universidad de Murcia.