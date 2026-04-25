Un incendio en una vivienda de Molina de Segura dejó  una familia atrapada y dos heridos

Los servicios de emergencia han intervenido durante la pasada noche en el incendio declarado en el recinto exterior de una vivienda en Torrealta, una pedanía de Molina de Segura (Murcia). Los hechos han ocurrido sobre la 1:17 horas, cuando varias llamadas al 1-1-2 Región de Murcia alertaban del fuego en una casa de la calle Pío Baroja, donde una familia con tres niños se encontraba atrapada en el recinto vallado de la propiedad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, la Policía Local de Molina de Segura y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Los agentes de la Policía Local han facilitado la salida de la familia del recinto, mientras que los bomberos han logrado sofocar las llamas, que no han llegado a afectar a la vivienda principal. A la 1:48 horas, el incendio se daba por extinguido.

Los sanitarios del 061 han atendido a dos adultos que presentaban síntomas de intoxicación por humo y quemaduras. Se trata de un hombre de 48 años, atendido en el lugar, y una mujer de 42 años, que ha sido trasladada al Hospital Morales Meseguer de Murcia. Según las primeras informaciones, ambos resultaron heridos al intentar apagar el fuego con una manguera de riego.