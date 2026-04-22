La guerra del agua se recrudece: el Levante se moviliza contra los recortes del Tajo-Segura

El próximo lunes, Pilar de la Horadada acogerá un acto en defensa del trasvase Tajo-Segura ante la amenaza de nuevos recortes. La movilización, solicitada por el Sindicato Central de Regantes a los gobiernos de Valencia y Murcia, busca reafirmar la importancia del agua para la cuenca del Segura, descrita como la más débil de Europa.

El presidente del sindicato, Lucas Jiménez, ha explicado que el acto responde a la "insistencia que tiene el gobierno de Castilla-La Mancha en que se aplique de forma inmediata las nuevas reglas de explotación". Estas reglas plasmarían el recorte aprobado en 2023, que se está ejecutando de forma progresiva hasta 2027.

Un recorte con graves consecuencias

Jiménez ha advertido de los efectos negativos de la medida, citando el propio plan del ministerio. Según este, el recorte provocará "miles de despidos en el Levante", daños medioambientales por la desaparición de cultivos que actúan como sumideros de CO2, y una "pérdida económica inasumible".

No podemos permitirnos que desaparezcan por motivaciones políticas 100 hectómetros cúbicos" Lucas Jiménez Presidente de SCRATS

El líder de los regantes ha sido tajante al afirmar que no se pueden permitir "bajo ningún concepto que desaparezcan por motivaciones políticas 100 hectómetros cúbicos de la geografía de nuestras regiones". Además, ha señalado que, paradójicamente, el agua no beneficiará a Castilla-La Mancha, sino que "va a parar a la vecina Portugal".

Incertidumbre judicial y política

El futuro del trasvase se encuentra en un momento de gran incertidumbre, con tres sentencias judiciales pendientes de resolución. La primera, de la Diputación de Alicante, parece inminente; la segunda es de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; y la tercera, del propio Sindicato Central de Regantes, se votará el 5 de mayo.

Respecto a la sentencia del 5 de mayo, Jiménez no se ha mostrado optimista, calificando la situación como una "decisión política". Sostiene que "lo que ha habido ha sido al final una promesa electoral a la que se le ha vestido de técnica por parte de la confederación".

Le importaba un bledo la salud del río" Lucas Jiménez Presidente de Scrats

Como prueba de esta politización, ha denunciado que las "famosas comisiones paritarias" que debían crearse para seguir el estado del río "no se ha acometido ninguna". Para Jiménez, esto demuestra que les "importaba un bledo la salud del río" y que "lo importante era dar cumplimiento a esa promesa electoral de acabar con nuestra base".

Aunque la situación actual es de bonanza por las lluvias de los últimos dos años y las importantes reservas de agua en Entrepeñas y Buendía, Jiménez ha advertido que los efectos del recorte "se verán a futuro, a poco que bajen las aportaciones".