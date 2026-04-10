Francisco Casado, presidente de ATA Murcia: "¿Qué negocio aumenta sus beneficios un 42%? La vaca no da para más"

La Federación de Asociados de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Región de Murcia ha estallado contra la subida de 135 euros al mes en las cuotas a la Seguridad Social que sufrirán cerca de 40.000 autónomos a partir de 2026. El presidente de la asociación, Francisco Casado, ha calificado la medida de “salvajada” y ha advertido de las graves consecuencias para los pequeños negocios.

Una medida "inaceptable" y por "decretazo"

Casado ha explicado que existía un "acuerdo tácito" con el Gobierno central para no tocar las cuotas mientras no hubiera Presupuestos Generales del Estado aprobados. "El pacto era que todo se quedaba como está", ha lamentado, criticando que el Ejecutivo haya roto lo acordado "de buenas a primeras, en el mes de marzo y con este susto o muerte".

Desde la asociación no comprenden la decisión y la consideran "para nada aceptable". Critican que este tipo de medidas se tomen por “decretazo, con nocturnidad y alevosía”, sin mantener un diálogo social para consensuar los cambios y trasladar la problemática que atraviesan los diferentes sectores de autónomos.

Desigualdad en los negocios familiares

La nueva regulación, según ATA, genera una "tontería tan patente" como la desigualdad dentro de los propios negocios familiares. Casado ha detallado que un autónomo colaborador, como un hijo o el cónyuge, pasaría a pagar una cuota de 435 euros, mientras que el titular del negocio podría seguir con su cuota mínima de 300 euros. Esto supone que el colaborador pagaría un 42% más que el autónomo principal.

Este incremento afecta especialmente a los pequeños negocios, tiendas y comercios, donde no hay capacidad para contratar a un empleado y se recurre a la ayuda de un familiar. El perfil mayoritario afectado, según ha indicado Casado, es el de una mujer mayor de 50 años que colabora en un negocio familiar, un sector de autónomos especialmente vulnerable.

Muchos tiran la toalla porque es que no se puede más" Francisco Casado Presidente de ATA Murcia

Abocados al cierre

Las consecuencias más inmediatas de la subida son críticas. "Lo que es que al final te van poniendo contra las cuerdas y muchos tiran la toalla porque es que no se puede más", ha sentenciado Casado. Ha recordado la difícil situación de la que viene el colectivo, tras encadenar la crisis del COVID, la guerra, la subida de los combustibles y la electricidad.

La vaca no da para más" Francisco Casado Presidente de ATA Murcia

“¿Qué negocio ha visto aumentado sus beneficios en un 42%? Pues absolutamente ninguno, si lo que venimos es a menos”, ha cuestionado el presidente de ATA. Desde la asociación sienten que el Gobierno central les ve como "la despensa donde cuando hay problemas hay que tirar". "Sinceramente, la vaca no da para más", ha concluido Casado.

Para intentar frenar lo que califica de "tsunami", la organización ya está en contacto con los grupos parlamentarios y está organizando jurídicamente una respuesta para "parar este golpe" que se avecina para miles de autónomos de la región.