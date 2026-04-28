El Festival Aéreo de San Javier celebra este fin de semana su tercera edición coincidiendo con el puente del 1 de mayo

El cielo del Mar Menor será protagonista del 1 al 3 de mayo con la celebración del III Festival Aéreo Internacional de San Javier. La cita abre la temporada de festivales aéreos en España y lo hace fuera del calendario turístico habitual, con la intención de atraer visitantes cunado aún no ha empezado el verano.

En Cope Murcia, José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, ha señalado que el momento destacado será el domingo 3 de mayo por la mañana cuando la exhibición aérea tome el cielo entre las 10.00 de la mañana y las 15.00 de la tarde. Será una secuencia encadenada de maniobras que arrancará con el descenso de la patrulla de paracaidismo PAPEA y que avanzará entre helicópteros, grandes aeronaves de transporte y pilotos acrobáticos.

La clausura, será a primera hora de la tarde y correrá a cargo de uno de los grandes iconos de la aviación militar europea: el EUROFIGHTER, cuyo paso suele traducirse en un estruendo seco y breve que deja una estela de expectación.

San Javier junto con San Pedro del Pinatar y Los Alcázares ponen conjuntamente en marcha un importante dispositivo de seguridad ya que se espera la llegada de más de 180.000 personas al municipio costero este próximo fin de semana. Paralelamente al Festival, habrá zona de juegos y food truck, además de actividades relacionadas con el ocio. También habrá un servicio de autobuses lanzadera para acercar a los visitantes al lugar de celebración del Festival Aéreo.