La Feria del Libro de Murcia calienta motores para su edición de 2026 con el objetivo de ampliar su alcance

La Feria del Libro de Murcia volverá a celebrarse en el Paseo Alfonso X el Sabio del 9 al 18 de octubre de 2026. Así lo ha presentado el coordinador del evento, Jesús Boluda, anunciando que ya se ha abierto el plazo de inscripción para los expositores interesados en participar. La feria está organizada por la Asociación PALIN y busca reforzar su dimensión educativa y su vocación internacional.

Un éxito que busca consolidarse

La edición de 2025 fue un éxito rotundo, con 78 casetas, 104 actividades y la participación de más de 1.000 autores, atrayendo a unos 200.000 visitantes. Boluda destaca que "la feria del libro de Murcia ocupa ya un lugar central en la agenda de la región de Murcia". Además, subraya su "poder amplificador", ya que "no solo se venden libros, sino que además genera turismo cultural, impulsa el comercio local y muestra una interesante identidad de marca para la ciudad de Murcia".

Queremos una feria que mantenga su personalidad y al mismo tiempo ensanche su alcance" Jesús Boluda Coordinador de la Feria del Libro 2026

El objetivo para la próxima edición es "consolidar ese crecimiento y mantener el nivel alcanzado", según palabras del coordinador. La organización aspira a seguir ampliando el número de visitantes y la capacidad de convocatoria. "Queremos una feria que mantenga su personalidad y al mismo tiempo ensanche su alcance", ha señalado Boluda sobre la visión del evento.

Una feria para todos los lectores

La edición de 2026 se presenta como "una feria pensada para lectores muy distintos", con una programación variada que incluirá presentaciones, conversaciones, talleres y actividades de mediación lectora. Se trabajará para contar con la presencia de "algunos de los principales autores" del panorama nacional, sin olvidar "dar voz y espacio a los autores de la región de Murcia".

Mantener vivos estos refugios es hoy más que nunca, algo imprescindible" Jesús Boluda Coordinador de la Feria del Libro 2026

Para Boluda, la feria es "una forma de vivir la cultura" y un punto de encuentro intergeneracional "donde se mezclan abuelos y nietos". Considera que en el contexto actual, "mantener vivos estos refugios es hoy más que nunca, algo imprescindible".

Las librerías, editoriales y otros agentes del sector interesados en participar como expositores pueden presentar su solicitud hasta el 31 de mayo a través del correo electrónico habilitado para ello. Toda la información y la documentación necesaria se encuentran disponibles en la página web oficial del evento, www.ferialibromurcia.com.