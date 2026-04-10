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Día de la Marinera en Murcia: Así ha sido el reparto de 3.000 tapas gratis

El 10 de abril se celebra la jornada especial de una de las tapas mas icónicas de Murcia con un concurso de ilustración y un reparto de marinera gratuito

Dia de la marinera 2026

Carlos Alonso

Dia de la marinera 2026

Carlos Alonso

Murcia - Publicado el

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Alrededor de 3000 marineras se han repartido desde esta mañana en la plaza circular de Murcia. El evento ofrece la popular tapa distintiva de forma gratuita a todos los que se acerquen a dicha plaza. Además ha tenido lugar el concurso de dibujo, organizado en conjunción con la escuela de arte de Murcia.

32 estudiantes de la escuela de arte han contado con 3 horas para elaborar una representación de la marinera. El ganador no solo contará con un premio de 600 euros, la obra elaborada pasará a ser el cartel del evento del año que viene.

Concurso de dibujo del Dia de la Marinera 2026
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Carlos Alonso

Los organizadores del evento cuentan a los micrófonos de COPE cómo ha sido preparar este evento

Organizado por Estrella de Levante, Nueva Cocina Mediterránea y el Ayuntamiento de Murcia, se busca aunar la gastronomía local con el arte y la cultura. Todo esto en el marco de las Fiestas de primavera de Murcia.

A las 13:00 de la tarde comienza la degustación de la famosa tapa acompañada de una caña de estrella levante. En paralelo, se contará con música en directo de charangas y con la entrega del premio del concurso de dibujo que pondrá el broche final al evento.

Convertido ya en una cita emblemática de las Fiestas de Primavera, este evento fusiona la mejor oferta gastronómica con el arte local en un día pensado para compartir y disfrutar en la calle con amigos y familia.

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