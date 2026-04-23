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El Circo Raluy Legacy regresa a Murcia por segunda vez tras el éxito en su  anterior visita

Desde el 25 de abril podremos disfrutar de este innovador show, que ya ha cautivado a más de 300.000 espectadores

LUISA RALUY
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Carmen Hernández

Luisa Raluy

Carmen Hernández

Murcia - Publicado el

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La ciudad de Murcia acoge por segunda vez el espectáculo circense que llega de la mano del Circo Raluy Legacy y que a partir de este sábado deleitará al público con un novedoso show que combina la esencia del circo clásico con una estética futurista, ofreciendo una experiencia visual y emocional única llena de acrobacias de alto riesgo, tecnología y creatividad escénica.

Luisa Raluy, co-directora del Circo Raluy, ha señalado en Cope Murcia que  durante 120 minutos, vamos a  adentrarnos en un auténtico viaje al pasado, cien años atrás, sin olvidar las nuevas tecnologías. El circo está instalado en los Jardines del Malecón y durante el fin de semana se celebrarán dos pases, el sábado a las 17.00 y a las 20.00 y el domingo a las 12.00 y a las 20.00 de la tarde. La venta de entradas en las taquillas del propio circo y estará instalado en Murcia hasta finales de mayo.

El Circo Raluy Legacy, es el circo más premiado de Europa y uno de los más prestigiosos del mundo, con más de cien años de historia y seis generaciones dedicadas al mundo circense.

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