El Circo Raluy Legacy regresa a Murcia por segunda vez tras el éxito en su  anterior visita

La ciudad de Murcia acoge por segunda vez el espectáculo circense que llega de la mano del Circo Raluy Legacy y que a partir de este sábado deleitará al público con un novedoso show que combina la esencia del circo clásico con una estética futurista, ofreciendo una experiencia visual y emocional única llena de acrobacias de alto riesgo, tecnología y creatividad escénica.

Luisa Raluy, co-directora del Circo Raluy, ha señalado en Cope Murcia que durante 120 minutos, vamos a adentrarnos en un auténtico viaje al pasado, cien años atrás, sin olvidar las nuevas tecnologías. El circo está instalado en los Jardines del Malecón y durante el fin de semana se celebrarán dos pases, el sábado a las 17.00 y a las 20.00 y el domingo a las 12.00 y a las 20.00 de la tarde. La venta de entradas en las taquillas del propio circo y estará instalado en Murcia hasta finales de mayo.

El Circo Raluy Legacy, es el circo más premiado de Europa y uno de los más prestigiosos del mundo, con más de cien años de historia y seis generaciones dedicadas al mundo circense.