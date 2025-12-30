Carlos Alcaraz ya tiene su propia sintonía: así suena el tema que Montana ha hecho en honor del tenista murciano

El tenista Carlos Alcaraz ya tiene su propia banda sonora. El grupo de rock Montana, en activo desde 1986, ha compuesto y estrenado en primicia en COPE la canción 'Carlos Alcaraz, vamos allá', un homenaje al deportista de El Palmar con un ritmo "muy bailable, muy divertido y muy llevadero", según describe el propio autor.

El niño de oro de la Región despierta pasiones e inspira hasta temas musicales que quien sabe si le acompañarán en sus próximos éxitos de 2026.

Un encargo con motivación

La idea surgió a raíz de la petición de un amigo a Antonio, el líder de la banda. "Me dice, Antonio, hazte una para Alcaraz", explica el músico, que en 2021 ya había compuesto un tema para Rafa Nadal. El proceso fue sencillo, ya que el cantante es un gran aficionado al tenis. "Sale muy fácil, porque además a mí me gusta el tenis y conozco un poco la temática", ha confesado.

El resultado ha emocionado al propio artista. A pesar de ser su creador, ha admitido que la canción le "pone los pelos de punta". "Me pone los pelos de punta, y soy yo", ha destacado sobre la pieza musical.

Una oda al rock en español

El tema se enmarca en el estilo de rock and roll clásico con influencias del country que caracteriza a Montana. Para su cantante, es también una reivindicación. "Lucho por el idioma", ha afirmado, defendiendo su apuesta por componer en español frente a la tendencia de cantar en inglés en la escena musical actual. La banda se siente muy satisfecha con el trabajo. "Ya con eso casi que ya nos sentimos pagados", ha comentado sobre la buena acogida de sus amigos.

Próxima parada: Murcia

Aunque el grupo es de Madrid, su líder tiene un fuerte vínculo con la Región. "Veraneo todos los veranos en La Manga", ha revelado. Por ello, a Antonio le "encantaría" poder tocar la canción en directo en la tierra del tenista.

"A mí me encantaría ir al club de tenis que tiene ahí en Murcia y hacer ahí una actuación con la banda completa", ha señalado, confirmando que si actúan en la Región, el tema 'Carlos Alcaraz, vamos allá' formará parte del repertorio. La pelota está, nunca mejor dicho, en el tejado de Carlitos.