El Banco de Leche Materna de la Región de Murcia ha permitido alimentar ya a 612 neonatos que no podían recibir leche de sus madres
Creado en 2021 en el Hospital Virgen de la Arrixaca, hasta la fecha se han hecho donantes 690 mujeres
Murcia - Publicado el
1 min lectura
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes, a quienes favorece su desarrollo. En el caso de neonatos con alguna patología como los prematuros con menos de 1.500 gramos de peso, sus beneficios incluyen la prevención y reducción de la ENTEROCOLITIS NECROSANTE, una complicación que pueden sufrir los bebés prematuros y que afecta al intestino.
El Banco de Leche Materna de la Región de Murcia ha permitido alimentar desde su creación a más de 600 neonatos que no podían recibir leche de sus madres. Yolanda Cánovas, Matrona del Banco de Leche ha señalado en Cope Murcia, la importancia de hacerse donante, ya que gracias a esa solidaridad se ha podido alimentar a recién nacidos en los Hospitales de La Arrixaca, Santa Lucía y Rafael Méndez.
Precisamente esta semana que ahora termina se ha conmemorado la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa con la que se busca crear conciencia sobre los beneficios que esta práctica supone para los neonatos.
Escucha en directo
COPE MURCIA
COPE MÁS MURCIA
"Se cumple un año de una vacilada mayúscula al Estado; la burla de Puigdemont que contó con aliados policiales, y no solo en los Mossos d'Escuadra"
Antonio Herráiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h