El Banco de Leche Materna de la Región de Murcia ha permitido alimentar ya a 612 neonatos que no podían recibir leche de sus madres

La leche materna es el mejor alimento para los lactantes, a quienes favorece su desarrollo. En el caso de neonatos con alguna patología como los prematuros con menos de 1.500 gramos de peso, sus beneficios incluyen la prevención y reducción de la ENTEROCOLITIS NECROSANTE, una complicación que pueden sufrir los bebés prematuros y que afecta al intestino.

El Banco de Leche Materna de la Región de Murcia ha permitido alimentar desde su creación a más de 600 neonatos que no podían recibir leche de sus madres. Yolanda Cánovas, Matrona del Banco de Leche ha señalado en Cope Murcia, la importancia de hacerse donante, ya que gracias a esa solidaridad se ha podido alimentar a recién nacidos en los Hospitales de La Arrixaca, Santa Lucía y Rafael Méndez.

Precisamente esta semana que ahora termina se ha conmemorado la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa con la que se busca crear conciencia sobre los beneficios que esta práctica supone para los neonatos.