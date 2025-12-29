Así da la bienvenida Murcia a 2026: una Nochevieja con música, espectáculo y más de mil relojes con uvas

La ciudad de Murcia despedirá 2025 y dará la bienvenida a 2026 desde la Glorieta de España. El alcalde, José Ballesta, junto al concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado las novedades de la gran Gala de Fin de Año, que promete ser una experiencia única para todos los asistentes.

Una gala con talento murciano

El evento, que comenzará a las 23:15 horas, será retransmitido en directo por La7. Según ha explicado Avilés, la gala busca que los murcianos disfruten no solo de las campanadas, sino también del talento murciano, con el grupo Carey encargado de poner el broche musical a la noche. Además, habrá música, efectos especiales y pirotecnia para crear un comienzo de año bastante interesante.

Se vive de una manera muy diferente" Diego Avilés Concejal de Cultura

El concejal ha animado a los murcianos a vivir la experiencia en persona, ya que, según sus palabras, "se vive de una manera muy diferente". Diego Avilés ha destacado que la asistencia ha crecido año tras año y que "la energía y la buena sintonía que existe es sublime". "Es una oportunidad que debemos de aprovechar", ha añadido, para despedir el año en el corazón de la ciudad de Murcia.

Uvas y un reloj con historia

Como ya es tradición, la empresa El Ciruelo repartirá más de 1.000 unidades de relojes con 12 uvas sin pepitas en su interior. El otro gran protagonista será el reloj de la fachada del Ayuntamiento, cuya campana de 80 kilos data de 1940 y cuyos mecanismos originales, recuperados en 2018, han sido renovados este año para garantizar su sonido característico.

música y deporte para despedir el año

El escenario del Mercadillo de Navidad acogerá el primer concierto del 2026, que tendrá como protagonista al grupo Carey. Además, la jornada festiva comenzará antes en la Glorieta con la ya tradicional ‘aperitivazo' de Nochevieja, a cargo de Adrián Ruiz, a partir de las 14:00 horas.

Asimismo, la San Silvestre volverá a llenar de color y ambiente deportivo el centro de la ciudad el 31 de diciembre. La carrera arrancará a las 17:00 horas desde el Paseo Teniente Flomesta y recorrerá los principales enclaves de Murcia a lo largo de un trazado de 6,5 kilómetros.

Campanadas infantiles, la magia de la mañana de Nochevieja

Antes del comienzo de la gala nocturna, el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular acogerá las campanadas infantiles la mañana de Nochevieja con el espectáculo Murci-Insectos pensado especialmente para los más pequeños, y que tendrán lugar a las 12:00. Todos los asistentes recibirán una bolsita con 12 gominolas para que los niños puedan vivir también el ritual de las "uvas de la suerte", adaptado a su edad.