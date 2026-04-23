El Arco Noroeste de Murcia cumple un mes con notables beneficios para el transporte

El Arco Noroeste de Murcia cumple su primer mes en funcionamiento con un balance muy positivo por parte de los transportistas. La infraestructura, inaugurada el pasado 23 de marzo por el ministro Óscar Puente, fue concebida para desviar unos 27.000 vehículos diarios y agilizar la conexión entre Madrid y Andalucía sin pasar por las zonas más congestionadas del área metropolitana de Murcia, como la Ronda Oeste o el nudo de Espinardo.

El secretario general de la patronal del transporte FROET, Manuel Pérez Carro, ha confirmado que el impacto ha sido evidente desde el primer día. "Se ha notado mucho", asegura, destacando que el desvío no solo afecta a los tráficos entre Madrid y Andalucía, sino también a las rutas de exportación que conectan La Junquera con el sur de la península, beneficiando a las mercancías procedentes de Almería y de la propia Región de Murcia.

Principales ventajas para el sector

Se ha notado mucho" Manuel Perezcarro Sec.gral. de FROET

Según Pérez Carro, los beneficios para los transportistas se centran en tres factores clave. El primero es la reducción del consumo de combustible, ya que se evitan las retenciones. El segundo es la optimización de los tiempos de conducción, lo que permite a los conductores "hacer más kilómetros en menos tiempo". Finalmente, se espera una disminución de la siniestralidad, un problema recurrente en el antiguo trazado de la Ronda Oeste.

La nueva autovía también ha supuesto una "mejora sustancial" para la distribución urbana de mercancías. Las empresas de paquetería y logística ubicadas en el Centro de Transportes o el Polígono Industrial Oeste han visto reducidos sus tiempos de reparto al no tener que soportar las colas que se formaban anteriormente.

Infraestructuras pendientes y el coste del combustible

A pesar de celebrar la nueva infraestructura, desde FROET recuerdan que todavía quedan obras pendientes, como el Arco Norte, que permitiría desviar el tráfico de la AP-7 hacia Andalucía y Cartagena, y el tercer carril entre Puerto Lumbreras y Crevillente. Pérez Carro lamenta que se "haya tardado tantísimo tiempo" en ejecutar estas obras tan demandadas.

El combustible supone ahora mismo el 40% de los costes de explotación de un vehículo" Manuel Perezcarro Sec. gral. de FROET

El ahorro generado por el Arco Noroeste es especialmente relevante en el contexto actual de altos precios de los carburantes. "El combustible supone ahora mismo el 40% de los costes de explotación de un vehículo, es mucho más que lo que supone el propio personal", explica Pérez Carro. En este sentido, ha valorado positivamente las medidas pactadas con el Gobierno, que establecen un régimen sancionador de hasta 6.000 euros para las empresas que no repercutan las variaciones del precio del combustible en el precio del transporte, defendiendo así a los pequeños transportistas.

Por el momento, la patronal no ha podido cuantificar el ahorro exacto durante este primer mes, ya que están a la espera de que la Dirección General de Carreteras publique los datos oficiales de aforo para poder realizar un análisis comparativo.