El 51% de los fallecidos en un accidente de tráfico en zonas urbanas de la Región de Murcia son motoristas

En la Región de Murcia, cada año hay alrededor de 2.800 accidentes con víctimas en zonas urbanas que producen más de 3.600 personas heridas de distinta gravedad. Preocupa mucho que, de todas las personas accidentadas en estos siniestros, el 27% son motoristas. Un dato muy inquietante que la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, porque pone de manifiesto el alto grado de siniestralidad de este tipo de vehículos en las zonas urbanas.

Dentro de la gravedad de los accidentes de motos en calles y travesías de la región de Murcia hay que señalar que el 51% de los fallecidos en un siniestro vial en vías urbanas era motorista. Y que en Murcia por cada 20 accidentes en ciudad que se producen hay siete conductores de motos involucrados. Unas cifras que tienen que hacer reflexionar a la sociedad junto con el aumento en los último 8 años de los motoristas fallecidos en un accidente de tráfico, tanto en carreteras como en vías urbanas, de un 120%.

En Cope Murcia, Luís Fernando Fernández, director general de FORMASTER, ha señalado que es alarmante como nos hemos anestesiado como sociedad ante las graves cifras de siniestralidad que estamos teniendo, incluyendo las relacionadas con los motoristas.

Una importante novedad es que para poder acceder al carné A hay que haber cumplido los 20 años, es decir ser mayor de edad y tener 2 años del carné A2.