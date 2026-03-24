El atletismo murciano celebra su centenario con la voz de sus protagonistas

La Federación Murciana de Atletismo (FAMU) ha celebrado su centenario con la publicación de un vídeo conmemorativo. En él, figuras clave del atletismo regional como el expresidente Rosendo Berengüi, el entrenador José Antonio Carrillo y el subcampeón olímpico Antonio Peñalver repasan la historia y evolución de este deporte en la región.

Berengüi recuerda los inicios, cuando el atletismo

Un punto de inflexión

Una de las figuras que marcó un hito fue, sin duda, Antonio Peñalver. Su medalla de plata en decatlón en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 supuso, en palabras de sus compañeros,

Barcelona fue la explosión de un país que dice, aquí estamos" Antonio Peñalver Medalla de plata en Barcelona'92

El propio Peñalver reflexiona sobre ese momento histórico:

Aquel éxito olímpico impulsó un cambio a todos los niveles, con una fuerte inversión por parte de las autoridades y la creación de facultades del deporte en las universidades. A pesar del éxito, Peñalver destaca su arraigo:

El futuro y los valores

Mirando al presente y al futuro, José Antonio Carrillo subraya que la FAMU

Lo que hoy busco con tanta fuerza en mis atletas, y es que disfruten" José Antonio Carrillo Entrenador de marcha atlética

FAMU Centenario de la FAMU

El atletismo murciano revive un siglo de historia

Aunque el centenario de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) se celebró oficialmente en 2025, el calendario de conmemoraciones sigue dejando momentos inolvidables. Este lunes, el atletismo regional vivió una de sus citas más emotivas con el estreno del documental ‘100 Años de Atletismo en la Región de Murcia’, una producción de Biocine y WordIris que rinde tributo a un siglo de pasión deportiva.

Un tesoro audiovisual en la Filmoteca

El escenario elegido para el estreno fue la Filmoteca Regional Francisco Rabal, que se llenó para presenciar una obra de incalculable valor histórico, emocional y social. El documental, que ha contado con la colaboración de La7 y Murcia Challenge, ofrece un viaje visual que captura los momentos más emblemáticos del atletismo murciano, rescatando imágenes y testimonios que van desde los pioneros hasta los éxitos de la actualidad.

Apoyo institucional y valores

Esta iniciativa ha sido posible gracias al respaldo decidido del Gobierno Regional, con una implicación directa de la Dirección General de Deportes. El objetivo de la pieza no es solo realizar un ejercicio de memoria y homenajear a quienes han construido esta historia, sino también servir de faro para el futuro.

Con este estreno, la FAMU busca inspirar a las nuevas generaciones, poniendo de relieve el espíritu de superación, el esfuerzo y la dedicación que han definido al atletismo en la Región durante los últimos cien años.