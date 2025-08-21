La Ocean Race Europe recalará en Cartagena con la etapa reina de la regata

La Ocean Race Europe, una de las competiciones de vela oceánica más prestigiosas del mundo, llegará en los próximos días al Puerto de Cartagena, convertido en el gran escenario de la segunda etapa de esta exigente travesía.

La flota internacional hizo escala este miércoles en Matosinhos (Portugal) tras dos días y medio de intensa competición desde Portsmouth. El Biotherm, patroneado por el francés Paul Meilhat, volvió a demostrar su solidez al pasar primero por la puerta de puntuación intermedia, sumando siete puntos más a su casillero y manteniendo su pleno de victorias tras imponerse también en la primera etapa entre Kiel (Alemania) y Portsmouth (Reino Unido).

Tras una parada técnica obligatoria de tres horas, todos los barcos retomaron la navegación rumbo a Cartagena, donde concluirá el segundo tramo. Esta etapa, considerada la “reina” del recorrido, tiene un valor doble en la clasificación general, lo que aumenta la expectación de cara a la llegada a la ciudad portuaria.

La Ocean Race Europe es una competición inspirada en la legendaria vuelta al mundo a vela The Ocean Race, pero con un formato continental. Reúne a tripulaciones profesionales y embarcaciones de última generación en un recorrido que atraviesa varios puertos europeos, poniendo a prueba la resistencia, la estrategia y el trabajo en equipo en condiciones de navegación oceánica.

El director general de Deportes de la Región de Murcia, Francisco Javier Sánchez, que estuvo presente en Portugal antes de la salida de las embarcaciones, destacó en declaraciones que la llegada a Cartagena no solo supone un acontecimiento deportivo de primer nivel, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad de la ciudad como puerto estratégico y enclave náutico.

La flota se espera en aguas murcianas en los próximos días, donde aficionados y visitantes podrán vivir de cerca la emoción de una de las pruebas más espectaculares del calendario náutico internacional.