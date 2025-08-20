Caesa FC Cartagena y Ciudad Molina Básket disputarán la Copa Federación

Fase Final Tercera FEB (Ascenso a Seunda FEB) en el Palacio de los Deportes de Gijón el 22 de mayo de 2025.DM Group Mollet VS Sercomosa Molina Basket(Foto: Luis Manso)

El próximo miércoles 17 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, se disputará la final de la XV Copa Federación 2025. Los dos mejores equipos de la Región de Murcia en competiciones FEB, Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB y Ciudad Molina Basket, se medirán en partido único para decidir el campeón del torneo copero organizado por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. El Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca albergará esta edición de la Copa Federación.

Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB disputará su segunda campaña en Primera FEB, el segundo escalón del baloncesto nacional. En su estreno en la categoría, el conjunto albinegro alcanzó los Cuartos de Final del Play-Off de Ascenso a Liga Endesa, perdiendo en el quinto partido del cruce contra Real Betis Baloncesto (equipo que, a la postre, ganó la Final Four de Ascenso). Además, alcanzó la Final Four de la Copa España, que se disputó en el Coliseum de Burgos.

@cb_cartagena Caesa Cartagena y Molina Básket jugarán la final de la Copa Federación

El club cartagenero, con el técnico Félix Alonso al mando tras la salida de Jordi Juste, contará con un plantel renovado. Continuarán Alberto Martín, Sediq Garuba y Adrià Domenech de la temporada 24/25, y el plantel se ha reforzado con las incorporaciones del finlandés Teemu Suokas, el navarro Robinson Idehen, el dominicano Isaiah Rivera, el estadounidense Amari Kelly, el coruñés Alex Harguindey, el americano Spencer Svejcar y el catalán Marc Martí.

Por su parte, Ciudad Molina Basket se proclamó campeón de Tercera FEB hace unos meses y debutará en Segunda FEB, tercer escalón nacional. Tras renovar la mayoría de la plantilla, técnico incluido, los de Carles Miñana han incorporado al sanjaviereño Carlos Toledo, al menorquín Raül Timoner, al congoleño Mike Mukendi, al argentino Andi Duval y al montenegrino Goran Miladinovic. Continuarán en la disciplina molinense Juan Ignacio Tavelli, Fran Hernández "Voltios", Juan Cascales, René Cadme y Ramiro Martínez-Quintanilla, además de Álvaro López y Pablo Parra con dinámica Segunda FEB. Son los vigentes campeones de la Copa Federación, título que consiguieron en el Palacio de los Deportes de Murcia ante el filial universitario en septiembre de 2024.

@FBRegionMurcia Cartel Copa Federación

En el palmarés de la competición destaca el CB Myrtia Murcia (Real Murcia Baloncesto) con cinco títulos, seguido de las cuatro copas conseguidas por el UCAM Murcia CB (tres de ellas con su equipo filial y una, la de 2007, con el primer equipo cuando se denominaba Polaris World Murcia). El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB levantó la Copa Federación en dos ocasiones (2014 y 2022), mientras que poseen un título en sus vitrinas CB Begastri (2011), La Salud Archena (2023) y Ciudad Molina Basket (2024). En 2009, 2010, 2018 y 2019 no se disputó el torneo.