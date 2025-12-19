COPE
Yiyi arenga a la afición del Alhama antes de medirse al Atlético de Madrid

La jugadora del conjunto murciano confía en el buen trabajo del equipo y espera un lleno en el José Kubala para lograr el objetivo

Alhama ElPozo quiere sorprender al Atlético de Madrid
Yiyi, jugador de Alhama CF El Pozo

El Alhama CF ElPozo recibe este fin de semana al Atlético de Madrid en un duelo que la plantilla afronta con muchísima ilusión. Así lo ha transmitido Yiyi, jugadora del cuadro alhameño, que ha analizado el compromiso ante una competición muy bonita que ilusiona a todo el mundo y con el factor extra de jugar en casa.

La futbolista ha destacado el estado de forma del equipo pese a que los resultados no siempre acompañan. "El equipo viene trabajando muy bien, es verdad que los resultados no se están dando, pero el trabajo está siendo bueno", ha asegurado. En este sentido, considera que "el equipo va creciendo poco a poco" y espera poder dar una alegría a la afición este fin de semana.

Llamamiento a la afición

Yiyi ha hecho un llamamiento para que el feudo alhameño presente un gran ambiente. "Esperemos que se llene el José Kubala, que venga mucha gente a animarnos y que seguro que con su apoyo conseguimos el objetivo", ha señalado. La jugadora ha animado especialmente a "esa gente que no puede ir a Lorca cada fin de semana" para que acudan al estadio.

Esperemos que se llene el José Kubala, que venga mucha gente a animarnos y que seguro que con su apoyo conseguimos el objetivo"

Yiyi

Jugadora de Alhama CF ElPozo

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

