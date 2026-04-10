Sito Alonso explica su 'guerra' con Tyree: "Voy a muerte a por él"

Sito Alonso ha comparecido para explicar la tensión vivida con un jugador del PAOK tras la semifinal de la Basketball Champions League. El técnico ha asegurado que se siente "muy orgulloso de defender siempre el sitio donde trabajo" y que sus acciones responden a la protección de su club. "Hago esas cosas para defender lo mío, y lo mío es el UCAM Murcia", ha sentenciado.

Si entiendo que un jugador del equipo contrario no respeta a mi afición, a mí o a cualquiera de los míos, voy a muerte a por él"

Una cuestión de respeto

El entrenador ha explicado que su enfrentamiento con el jugador número 5 (Tyree) del equipo griego se debe a una cuestión de valores. "En el momento que yo entiendo que un jugador o cualquier persona del equipo contrario no respeta mi afición, no me respeta a mí mismo o no respeta a cualquier jugador, yo voy a muerte a por él, me da absolutamente igual todo lo demás", ha afirmado con rotundidad.

Alonso ha matizado que su problema no es con la entidad griega, a la que respeta por su historia, sino con la actitud personal del jugador. "Tengo una pelea interna con el número 5, porque creo que no se comporta bien con nuestra afición y con nuestro equipo, después de tener una semifinal impresionante los dos equipos", ha añadido.

No le felicito por sus maneras, sí por su manera de jugar, que es un buen jugador" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

El vídeo "está cortado"

Sobre el vídeo viral en el que parece negarle el saludo, Alonso ha sido tajante: "No es lo que se ve, está cortado". El técnico ha explicado que nunca le negó la mano y que la situación se desató justo al acabar el partido por el "trash talking" del jugador. Además, ha aclarado que esperó pacientemente a que el cuerpo técnico rival celebrara antes de la línea de saludos.

Finalmente, ha reiterado su postura, afirmando que no se arrepiente de sus actos y que, si bien felicitó al PAOK, mantuvo su excepción con el base. "No le felicito por sus maneras, sí por su manera de jugar, que es un buen jugador", ha concluido, justificando también que llamar a los jugadores por su número es una costumbre personal y no una falta de respeto.