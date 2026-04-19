Sito Alonso desvela la clave del éxito del UCAM Murcia y se rinde a su jugador "colosal"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, ha mostrado su satisfacción tras el vigésimo triunfo de la temporada en la Liga Endesa. El técnico ha destacado la complejidad del encuentro: "Estoy supercontento por este partido, por la dificultad que tenía para nosotros".

Alonso ha analizado el partido, reconociendo que el MoraBanc Andorra "ha jugado los primeros minutos con una determinación impresionante". Mientras el UCAM Murcia mantuvo el "intercambio de canastas", no sufrieron, pero los problemas llegaron al estar "un poco más fallones" y descuidar el rebote defensivo antes del descanso.

La defensa zonal, clave del partido

Para cambiar el rumbo, el equipo optó por una defensa zonal. El objetivo, según el entrenador, era proteger la zona, controlar el rebote y generar "incertidumbre" en el rival. "En esta ocasión nos ha salido bien", ha afirmado Alonso.

Rendido a un "colosal" Moussa Diagne

En los últimos 20 minutos ha estado colosal" Sito Alonso Entrenador UCAM Murcia CB

El entrenador ha elogiado de forma especial a Moussa Diagne, exjugador del MoraBanc. "El partido de Musa en los últimos 20 minutos, pues ha sido colosal", ha sentenciado. Alonso ha destacado que el pívot "conoce muy bien su rol" y ha recordado con humor cuando lo sufría como rival: "Estaba harto de él, de cómo encendía al público".

Sobre el debut de Jaylen Hands, ha comentado que "no es fácil jugar un partido con 3 entrenamientos y viniendo de China". Aunque considera que "lo ha hecho bien", ha señalado que debe mejorar en el conocimiento del juego y entender que la liga española es más exigente defensivamente.

"Felicidad extrema" en el club

La felicidad es extrema" Sito Alonso Entrenador UCAM Murcia CB

Finalmente, Alonso ha expresado la euforia que vive el equipo. "La felicidad es extrema", ha declarado, añadiendo con orgullo: "Somos el UCAM Murcia, llevamos 20 victorias". El técnico ha elogiado la fortaleza del club, "el mejor sin ningún tipo de duda cuando las cosas van mal", y ha instado a mantener la ambición para el resto de la temporada.