Sito Alonso desgrana las tres claves de la victoria del UCAM Murcia en Burgos

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha analizado la importante victoria conseguida por el conjunto universitario en Burgos, que le permite sumar siete triunfos por dos derrotas en las nueve primeras jornadas de competición. El técnico ha señalado que el equipo tuvo que sobreponerse a tres factores clave para lograr el triunfo.

El riesgo de la autocomplacencia

En primer lugar, Alonso ha apuntado al parón competitivo como un elemento de riesgo. Tras un gran partido como el anterior, ha explicado que "los halagos son importantes, porque el equipo jugó bien, pero quizá te desvías un poco del foco de atención". El entrenador ha recordado que su equipo sabe que "si no juega a un nivel muy alto, pues no tiene posibilidades de competir con casi nadie".

Quizá te desvías un poco del foco de atención" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

La velocidad de Burgos como amenaza

El segundo factor decisivo ha sido, según el técnico, "la manera de jugar que tiene Burgos, que es muy rápida, muy eléctrica, corriendo al campo, tirando con velocidad en primeros segundos". Alonso ha admitido que este estilo "no es fácil de atajar, sobre todo durante los 40 minutos", lo que ha supuesto un desafío constante para la defensa murciana.

Un rival con la firma de su entrenador

Finalmente, ha destacado la situación de ambos equipos y la nueva etapa de Burgos con su reciente entrenador, de quien ha dicho que "su marca y su identidad se notan". Alonso ha elogiado al técnico rival, recordando que "fue el artífice fundamental de ese ascenso" directo a la Liga Endesa, algo que, en su opinión, se refleja en la forma de jugar del equipo, la cual ha afirmado que le "gusta mucho".