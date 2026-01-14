Sito Alonso desgrana las claves de la sufrida victoria del UCAM Murcia en Europa

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se ha mostrado "muy contento por la victoria" ante el conjunto alemán del Rostock en la FIBA Europe Cup. El técnico ha destacado que fue un partido para rotar jugadores por diversas situaciones, como la lesión de Musa o la apuesta por Dani, de quien ha dicho que "ha hecho un trabajo magnífico y ha sido vital para ganar el partido", en línea con su rendimiento en los últimos entrenamientos.

El análisis del encuentro revela un inicio complicado. A pesar de empezar con una "defensa excelente" en los primeros minutos, el equipo no lograba sacar rentabilidad en ataque. Alonso ha admitido que el partido "se ha complicado" cuando el Rostock, un rival directo por la primera plaza, se puso por delante en el marcador. Sin embargo, ha valorado la capacidad de sus jugadores para "hacer las cosas muy, muy bien en un momento determinado" para asegurar el triunfo.

Un debut y una lesión

En el apartado de nombres propios, el técnico ha valorado muy positivamente el debut de Kalen Martin. "Me encanta la versatilidad que puede tener subiendo la pelota", ha afirmado, mostrándose muy satisfecho con su rápida adaptación. Sobre su mentalidad, ha sido claro: "Él no duda, tiene claro lo que mejor hace".

La nota negativa ha sido la situación de Jonah Radebaugh, que no ha jugado en la segunda parte por unas molestias. "Tiene un problema en el pie, ahora lo analizarán", ha explicado Alonso, quien fue tajante sobre la gestión de su estado físico. "Cualquier riesgo no lo vamos a tomar nunca, y menos en competición europea", ha sentenciado.

Finalmente, el entrenador ha reconocido que el equipo ha estado "afortunado" por el bajo porcentaje de acierto del Rostock desde la línea de tiro libre, a pesar de la gran cantidad de lanzamientos que tuvieron. Con todo, ha reiterado su satisfacción y ha calificado el resultado como una "victoria súper superimportante" por la forma en que el equipo luchó para conseguirla.