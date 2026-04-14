Ranko Despotovic, ante el partido que puede devolver la gloria al Cieza 33 años después

El CD Cieza tiene una cita con la historia el próximo sábado. El conjunto que entrena Ranko Despotovic puede conseguir el ascenso a Segunda Federación si vence al filial del FC Cartagena en el estadio de La Arboleja (18:00 horas), un hito que el club no alcanza desde hace más de tres décadas.

A un paso de hacer historia

El técnico serbio, en una entrevista en COPE Murcia, se ha mostrado "muy orgulloso de lo que está pasando" y reconoce la trascendencia del momento. "Después de 33 años tenemos una posibilidad de hacer historia y la verdad que estamos ansiosos, estamos un poquito nerviosos porque queremos que llegue ese momento", ha afirmado Despotovic.

Después de 33 años tenemos una posibilidad de hacer historia" Ranko Despotovic Entrenador del CD Cieza

El entrenador es consciente de la ilusión generada en la afición, que les ha apoyado "de una manera extraordinaria". Despotovic ha asegurado que están viviendo "un sueño" y ha añadido que tienen "muchas ganas, porque sabemos que podemos hacer algo que no han conseguido muchísimos jugadores anteriormente".

Una temporada casi perfecta

El Cieza ha completado una campaña sobresaliente en el grupo 13 de Tercera Federación. El equipo solo ha sufrido una derrota en casa, en la jornada 3, y desde entonces encadenó una racha de imbatibilidad hasta la jornada 16. Despotovic atribuye el único bache reciente a "una racha de más de ansiedad que de otra cosa", fruto de "las ganas de conseguirlo antes de tiempo".

El técnico, que llegó a la Región en la temporada 2008-2009 para jugar en el Real Murcia, ha hecho de Murcia su hogar. "Me siento muy cómodo como murciano, es un sitio donde se vive extraordinariamente bien", ha confesado el serbio, que ha explicado que toda su familia vive aquí y sus "hijos son murcianos oficialmente".

Por todo ello, Despotovic ha hecho un llamamiento a la afición para el decisivo partido del sábado. "Que vengan a La Arboleja porque seguramente vamos a vivir un ambientazo muy similar al de la Copa del Rey", ha concluido, esperando celebrar un ascenso histórico.