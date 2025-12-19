Pellegrini admite la superioridad del Murcia y explica la reacción del Betis para seguir en Copa
El técnico chileno reconoce que su equipo se vio superado en la primera mitad y elogia el gran ambiente del Enrique Roca con 30.000 espectadores
Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha analizado la clasificación de su equipo en la Copa del Rey tras una sufrida victoria ante el Real Murcia. El técnico chileno reconoció que su rival fue superior en la primera parte y explicó los ajustes que permitieron la remontada en la segunda.
Dos tiempos opuestos
El entrenador fue muy claro al describir el desarrollo del encuentro, coincidiendo con que se vieron dos partidos distintos. "Coincido plenamente, el primer tiempo fue muy acelerado", admitió Pellegrini, quien señaló que "Murcia fue superior a nosotros" tanto con balón como en el juego. "Ellos tuvieron dos o tres oportunidades muy claras que el portero tapó muy bien", añadió.
La reacción del Real Betis llegó en la segunda mitad. Según el técnico, "la entrada de Pablo Fornals nos hizo tener ya un poco más de juego" y fue decisiva para cambiar el rumbo. "Con la entrada de Pablo ya controlamos absolutamente el balón, controlamos el partido", explicó, destacando que el rival también sintió el esfuerzo físico de la primera parte.
Elogios al rival y a su afición
Pellegrini no escatimó en elogios hacia el Real Murcia y su entorno. Afirmó que se esperaba un "partido difícil" porque había analizado al equipo y felicitó a la afición local. "Juntar 30.000 personas para un equipo que está en esa división es un mérito tanto de la hinchada como del equipo", destacó el chileno, asegurando que "van en el camino correcto".
Identidad y ambición para lo que viene
Preguntado por la identidad competitiva de su equipo, el técnico aseguró que ambos conceptos no se pueden separar: "Tratamos de tener una idea futbolística". Con la vista puesta en el futuro, Pellegrini descartó que la victoria copera suponga un extra de confianza para el duelo liguero contra el Getafe, insistiendo en su filosofía de ir "partido tras partido". "Lo que yo más valorizo en esta primera etapa del año es que seguimos vigentes en las tres competiciones", concluyó.
