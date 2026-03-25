Murcia se rinde ante Mariano García, el campeón del mundo que hace historia en el atletismo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido este lunes en el Palacio de San Esteban al atleta Mariano García tras proclamarse campeón del mundo de 1.500 metros en pista cubierta. Durante el acto, Miras ha trasladado su felicitación al deportista y ha destacado el orgullo que supone su victoria para toda la comunidad autónoma.

López Miras ha puesto en valor la dimensión de la gesta del atleta de Fuente Álamo, afirmando que es una hazaña única. "En la historia de la humanidad solo hay un hombre en el mundo que ha hecho eso, y es de los nuestros, es de la Región de Murcia", ha subrayado el presidente.

En la historia de la humanidad solo hay un hombre en el mundo que ha hecho eso, y es de los nuestros" Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

Un ejemplo dentro y fuera de la pista

El presidente también ha ensalzado los valores del deportista, al que ha definido como "un ejemplo dentro y fuera de la pista". Según Miras, "todo lo que ha conseguido es fruto del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo duro", destacando además su humildad y su cercanía.

Para López Miras, el atleta es "un referente para los jóvenes y un espejo en el que mirarse", y ha agradecido que lleve el nombre de la Región de Murcia "a lo más alto del deporte mundial". En este sentido, ha remarcado la importancia de su actitud: "No solo que ganes es importante, es todavía más importante cómo ganas y cómo demuestras que eres buena persona".

No solo que ganes es importante, es todavía más importante cómo ganas y cómo demuestras que eres buena persona" Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

Objetivo: Los Ángeles 2028

De cara al futuro, el presidente ha deseado suerte al atleta en el próximo Campeonato Europeo y ha señalado que "el objetivo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028". Al respecto, Miras ha recordado que Mariano García es uno de los doce deportistas incluidos en el programa de la Comunidad ‘Objetivo Los Ángeles 2028’, que facilita su preparación con becas directas.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado que "cuando desde la Administración echamos una mano, los grandes deportistas y las grandes personas como Mariano multiplican esa ayuda". López Miras ha concluido pidiendo al atleta murciano "que disfrute de lo que ha conseguido, al igual que la Región de Murcia está disfrutando con él".