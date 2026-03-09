Murcia se consolida como destino de tenis con un Challenger que impulsa el turismo deportivo

La séptima edición del Challenger Costa Cálida Región de Murcia, que se celebrará del 15 al 22 de marzo en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919, ha sido presentada este lunes por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa. Al acto también han asistido el presidente del club organizador, Francisco Martínez Ruiz, y el presidente de la Federación Español de Tenis, Miguel Díaz Román.

Clave para el turismo deportivo

Durante la presentación, Conesa ha subrayado que desde el Ejecutivo autonómico mantienen su respaldo al torneo “con toda la ilusión y con toda la fuerza del mundo”. La consejera ha destacado que el plan de turismo deportivo “está dando unos resultados fantásticos” no solo en el ámbito deportivo, sino también a nivel turístico, cultural y de oportunidades.

Está dando unos resultados fantásticos a nivel deportivo, turístico y cultural" Carmen Conesa Consejera de Cultura, turismo, juventud y deportes

En este sentido, ha explicado que la estrategia del Gobierno pasa por identificar los grandes eventos como “un instrumento clave para seguir posicionando al deporte y a la región de Murcia”. Según Conesa, estas citas de primer nivel ayudan a atraer visitantes, dinamizar la hostelería, proyectar la imagen de la Región y favorecer la desestacionalización al programarse fuera de la temporada alta.

Son un instrumento clave para seguir posicionando al deporte y a la región de Murcia" Carmen Conesa Consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes

Pablo Carreño, gran atractivo

El torneo, que forma parte del circuito ATP Challenger Tour, contará con un cuadro principal de 32 jugadores individuales, una fase previa con 24 tenistas y un cuadro de dobles con 16 parejas. Se trata de la antesala del ATP Tour y un escaparate para jóvenes promesas y tenistas que buscan regresar al máximo nivel.

Entre los participantes más destacados figura el español Pablo Carreño, cuya presencia refuerza el atractivo del campeonato. Junto a él estarán otros jugadores nacionales como Roberto Carballés, primer ganador del torneo en 2019, y el jerezano del Murcia Club de Tenis, Pablo Llamas.

Apuesta por la cantera

Como novedad, esta séptima edición acogerá de forma paralela un campeonato sub-15 en el que participarán ocho jugadores murcianos invitados. Esta iniciativa busca fomentar el talento de base y acercar el tenis profesional a las categorías formativas de la Región.

Finalmente, Conesa ha destacado que, con esta séptima edición, “el Challenger Costa Cálida Región de Murcia consolida su papel como uno de los torneos más relevantes” del calendario deportivo regional y como plataforma de destino e internacional.