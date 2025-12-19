Murcia aspira a un nuevo pabellón para 12.000 espectadores que permita acoger grandes eventos

El director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez, ha anunciado que la Región de Murcia aspira a construir un nuevo pabellón con capacidad para 12.000 espectadores. La declaración ha tenido lugar este viernes durante la presentación del Partido Costa Cálida, que enfrentará este domingo al UCAM Murcia CB y al Valencia Basket en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Un pabellón para el futuro

Sánchez ha destacado la necesidad de esta nueva infraestructura por dos motivos principales. "Necesitaríamos un estadio de 12.000 asientos, primero, para dar cobertura clara a lo que está pasando cada fin de semana, pero también para pensar que esta región también merece eventos deportivos de mayor nivel", ha explicado.

Sería una quimera hace 2 años, hoy no lo es" Fran Sánchez Director General de Deportes

El director general ha afirmado que al gobierno regional "le encantaría" abordar un proyecto de esta envergadura para contar con un palacio de deportes "con mayor capacidad del que tenemos hoy, y, ¿por qué no?, mucho más moderno". Lo que antes parecía una utopía, ahora se ve como una posibilidad real. "Sería una quimera hace 2 años, hoy no lo es", ha sentenciado.

Con esta visión, la Comunidad se muestra optimista sobre el futuro. "A buen seguro podremos pensar en que esto es o puede estar muy cerca de que nos podamos poner a ello", ha concluido Sánchez, dejando la puerta abierta al inicio del proyecto.