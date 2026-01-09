Miguel Tovar asume la capellanía del Real Murcia: "Para mí esto es un sueño"

El Real Murcia C.F. cuenta con un nuevo capellán, D. Miguel Tovar Fernández, desde el pasado 11 de septiembre de 2025. Su nombramiento, realizado por el obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. D. José Manuel Lorca Planes, ha sido recibido por Tovar "con mucha alegría e ilusión, y con mucho orgullo".

Tovar, quien se ha confesado "aficionado desde pequeñito", ha admitido que la propuesta le dejó "muy sorprendido". Para él, que ha seguido al equipo en "muchísimos partidos, entrenamientos" e incluso en viajes fuera de España, asumir este cargo es "un sueño".

Al servicio de los valores

El nuevo capellán ha agradecido la confianza depositada en él y ha manifestado su intención de "colaborar siempre en favor de los valores cristianos humanos y la fe". Ha destacado que estos valores fortalecen a la institución, "entendiendo el deporte como un espacio de crecimiento personal", y ha recordado una frase del himno del club: "como una sola alma".

Finalmente, Miguel Tovar se ha puesto "al servicio del Real Murcia y de toda su afición", esperando que la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad, los guíe en "ese camino hacia el ansiado ascenso".