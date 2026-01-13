Kalen Martin aterriza en UCAM Murcia listo para sumar: 'Soy un jugador muy versátil'

Kalen Martin ha analizado su llegada a UCAM Murcia CB antes de su debut en la FIBA Europe Cup. El jugador se ha sentido muy bien y cómodo desde el principio, destacando la ayuda de "compañeros, entrenadores y todo el staff". A pesar de que "ha sido todo muy rápido" tras su viaje desde Estados Unidos, afronta esta nueva etapa con "muchas ganas y mucha ilusión".

Un proceso de adaptación

El entrenador le ha transmitido la importancia de pensar día a día, convirtiendo cada entrenamiento en lo más importante. Por ello, Martin enfoca este momento en "adaptarme al equipo e intentar encajar en las ideas del entrenador".

Soy un jugador muy versátil" Kalen Martin Jugador de UCAM Murcia CB

Anotador y defensor polivalente

El propio jugador se define como alguien polifacético en la pista: "Soy un jugador muy versátil". En la parcela ofensiva, se considera "un anotador" con capacidad para el "tiro de 3" y para "finalizar cerca del aro". En defensa, asegura que puede "defender muchas posiciones", una cualidad que espera que aporte al conjunto.

Ha sido un año complicado para mí" Kalen Martin Jugador de UCAM Murcia CB

Ilusión por debutar

Martin reconoce que llega tras "un año complicado", lo que alimenta sus ganas de empezar a competir. Es consciente de que aún necesita tiempo "hasta estar en la mejor forma física" y adaptarse por completo, pero se siente "preparado para ayudar".