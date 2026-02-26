Jorquera desvela las claves del nuevo Real Murcia: "Nos hacía falta ilusión"

El delantero del Real Murcia, Joel Jorquera, que se estrenó como goleador el pasado domingo, ha analizado la actualidad del equipo. El futbolista ha hablado sobre el cambio de entrenador y la importancia del próximo partido contra el filial del Villarreal. A pesar de que el equipo atraviesa una mala racha, Jorquera asegura que están unidos y con la vista puesta en revertir la situación.

Un nuevo aire en el vestuario

La llegada de un nuevo entrenador ha supuesto un cambio de aires. "Llega con una idea un tanto diferente, pero con muchas ganas, con mucha ilusión", ha comentado Jorquera, quien cree que "eso es lo que nos hacía falta también". El nuevo técnico ha hecho hincapié en aspectos como "la intensidad" y "el robo tras pérdida", una filosofía a la que el equipo espera adaptarse rápidamente para el partido del domingo.

Revertir la dinámica

Jorquera reconoce el mal momento del equipo: "Estamos pasando por una mala racha, es evidente, y ha habido un cambio de míster". Sin embargo, subraya que la plantilla está "a muerte con él" y que se trata de decisiones que no competen a los jugadores. Para el delantero, la situación actual se debe a pequeños detalles: "Muchas veces los tramos de temporada van por dinámicas, ahora mismo nos está cayendo todo en contra".

A nivel personal, el atacante ha afirmado encontrarse "mucho mejor que cuando llegué, físicamente sobre todo". A pesar de ello, tiene una espina clavada: "Desde que estoy aquí no conozco la victoria y es una pena que tenemos ahí clavada". Por ello, tanto él como los nuevos fichajes están "deseando que llegue ya la primera para que lleguen ya muchas más".

El Villarreal B, un punto de inflexión

La plantilla se centra exclusivamente en el próximo encuentro. "Tenemos que pensar en el partido del domingo, no más allá", ha señalado Jorquera. La clave para conseguir los tres puntos en tierras valencianas pasa por "remar en la misma dirección" y aplicar las nuevas ideas. "Hay que sumar de 3", ha concluido.