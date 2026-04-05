Germán Crespo señala los 'detalles' que le cuestan el liderato al UCAM Murcia

El entrenador del UCAM Murcia CF, Germán Crespo, ha comparecido tras la derrota de su equipo frente a la Deportiva Minera (2-0), un resultado que les hace perder el liderato a falta de cuatro jornadas. Crespo ha atribuido la derrota a la efectividad del rival y a su adaptación a un campo de dimensiones reducidas, explicando que "ellos conocen perfectamente las dimensiones del terreno de están mejor adaptados".

La efectividad marcó la diferencia

El técnico granadino ha señalado que, a pesar de que el partido estaba siendo igualado, la Deportiva Minera fue mucho más certera. "La diferencia ha sido que yo de las 3 que han tenido, 2 la la han metido", lamentó. Crespo también ha identificado el segundo gol como un momento clave que "ha hecho mucho daño", originado por "una pérdida nuestra en campo propio" nada más empezar la segunda parte.

Las reducidas dimensiones del terreno de juego dificultaron el estilo de juego del UCAM, basado en las transiciones rápidas. Según el entrenador, en ese contexto les faltó "tranquilidad" y "acierto en ese último pase" para finalizar las jugadas, a pesar de haber conseguido llevar balones a jugadores como Alex Marín y Fontones.

En cuatro jornadas van a pasar muchas cosas" Germán Crespo Entrenador de UCAM Murcia CF

Tranquilidad para las cuatro finales

De cara al tramo final de la temporada, Crespo ha hecho un llamamiento a la calma, convencido de que "en cuatro jornadas van a pasar muchas cosas". El entrenador ha recordado que todavía quedan enfrentamientos directos y que la clave será gestionar la presión: "El equipo que sea capaz de de mantener esa esa tranquilidad pero está claro que ahora por lo que nos jugamos todos mantener esta actividad es complicado".

Una derrota no te afecte de cara a los siguientes partidos" Germán Crespo Entrenador de UCAM Murcia CF

Crespo ha insistido en la importancia de la fortaleza mental para que el resultado adverso no condicione el futuro inmediato. "Lo que sí va a ser importante es que una derrota no te afecte, dejar a los siguientes partidos porque las 4 jornadas seguro que hay casi todos los de arriba van a perder un partido", vaticinó. El foco se centra ya en el próximo encuentro en casa ante el Malagueño.

Aunque ha reconocido que los campos con más espacios, como los que visitarán en Totana (Juan Cayuela) y Jerez (Chapín), benefician la propuesta de juego de su equipo, Crespo ha sido claro: "No hay otra que adaptarnos a todo lo que venga". El técnico ha concluido que ahora lo importante es hacerse fuertes en los dos partidos que les quedan como locales.