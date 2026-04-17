Germán Crespo avisa en la víspera de las tres finales del UCAM: "El que falla pierde posibilidades"

El técnico del UCAM Murcia CF, Germán Crespo, ha comparecido ante los medios en la previa del tramo decisivo de la temporada, donde al equipo le restan tres "finales" para lograr el ascenso directo. El entrenador ha afirmado que es el momento en el que los jugadores "tienen que dar ese plus", mostrándose "atrevidos y valientes". Crespo ha recordado que "el equipo que falla, pues, pierde posibilidades de de conseguir el objetivo principal".

Una igualdad sin precedentes

El conjunto universitario se encuentra en una lucha encarnizada con hasta siete equipos peleando por las primeras posiciones, una situación que el propio técnico califica como anómala. "Nunca había vivido un final de temporada así, en el que hasta siete equipos están peleando por acabar entre los cinco primeros y nada está decidido", ha señalado Crespo. Ha añadido que "van a pasar muchas cosas" y que el equipo que falle se quedará sin opciones.

Nunca había vivido un final de temporada así, en el que hasta siete equipos están peleando por acabar entre los cinco primeros y nada está decidido" Germán Crespo Entrenador de UCAM CF

Crespo ha sido claro sobre su preferencia por el ascenso directo para evitar los playoffs, que considera impredecibles. "Los playoffs son detalles, el más mínimo detalle se le puede ir a una eliminatoria, una expulsión", ha explicado. Además, ha recordado que el ascenso por la vía rápida da más tiempo para "preparar la la temporada que viene con mucho más tiempo".

La Unión Atlético, un rival peligroso

Este domingo, el UCAM Murcia se enfrenta al FC La Unión Atlético, un equipo que, según Crespo, no refleja su calidad en la clasificación. "Nos enfrentamos a un equipo que estaba diseñado para estar arriba", ha advertido. El técnico ha destacado que la plantilla rival cuenta con "jugadores veteranos, jugadores experimentados, jugadores de de mínimo de esta categoría, incluso algún jugador, has jugado en en categorías superiores".

Es un equipo con jugadores veteranos, jugadores experimentados" Germán Crespo Entrenador de UCAM Murcia CF

La necesidad de puntuar de La Unión Atlético para asegurar la permanencia añade más dificultad al encuentro. Crespo ha concluido que será un "partido complicado, como como todos los que llevamos este año", ya que su rival está inmerso en una pelea que nadie esperaba a principio de temporada.