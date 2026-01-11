Germán Crespo analiza la derrota del UCAM: "El equipo ha merecido ir por delante en el marcador"

El entrenador del UCAM CF, Germán Crespo, ha comparecido tras la derrota de su equipo frente al Atlético Antoniano (2-1), un resultado que impide a los universitarios asaltar el liderato. El técnico considera que fue un "partido bonito de ver" a pesar de la "complicada" superficie y lamentó la falta de recompensa al esfuerzo de los suyos.

Una primera parte de dominio sin gol

Crespo se mostró especialmente satisfecho con el inicio del encuentro: "La primera media hora mi equipo ha estado muy bien, incluso mejor de lo que queríamos". En ese tramo, considera que el UCAM CF fue superior y mereció más. "La pena es que en esos 30 minutos creo que el equipo ha merecido ir por delante del marcador", afirmó.

Sin embargo, fue el Antoniano quien se adelantó con "un gol evitable", según el preparador. La jugada nació de "un despeje más nuestro" que, por mala fortuna, le cayó a un rival. A partir de ese momento y hasta el descanso, Crespo admitió que el equipo "se ha salido un poco del partido".

Riesgos en la segunda mitad y sentencia a la contra

En la reanudación, el guion no cambió y el UCAM siguió dominando en campo contrario, aunque consciente del peligro local. "Sabíamos que en las transiciones y a la contra iban a tener la suya", explicó Crespo. El equipo arriesgó con los "laterales perfectamente de extremos" para acumular jugadores en ataque.

Pese a los esfuerzos, una contra del conjunto andaluz sentenció prácticamente el partido con el segundo gol. El tanto final de los universitarios no fue suficiente para puntuar, dejando una sensación amarga en el técnico. "Da pena que no tiene recompensa el buen trabajo que ha hecho el equipo", concluyó.