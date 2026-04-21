Felipe Moreno nombra al 'definitivo' director deportivo del Real Murcia y le ofrece un proyecto a tres años

Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, ha presentado a Manolo Sánchez Breis como el nuevo director deportivo de la entidad, el tercero desde su llegada. Moreno ha expresado su deseo de que este sea el nombramiento "definitivo, y por muchos años", enmarcado en un proyecto a tres años que busca dar estabilidad al club. "Hoy empieza un proyecto de medio plazo", ha afirmado el presidente, mostrando su esperanza de que "a la tercera va la vencida".

Elogios a la figura de Pedro Asensio

Antes de centrarse en el nuevo fichaje, Moreno ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Pedro Asensio, director de cantera y hasta ahora coordinador deportivo. Ha destacado su "lealtad al Real Murcia y su compromiso", describiéndolo como "un hombre que da gusto trabajar con él". Según el presidente, Asensio ha gestionado el mercado de fichajes "lo mejor que se ha podido" dentro de las posibilidades del club.

El presidente ha puesto en valor la gestión de Asensio al frente del fútbol base, que ha conseguido equilibrar las cuentas hasta el punto de que "no nos cuesta dinero". Ha resaltado los éxitos de la cantera, con dos equipos en División de Honor, un ascenso próximo y el Real Murcia Imperial en segunda posición. Además, ha adelantado que "el año que viene habrá ya varios chicos en el primer equipo como sub-23".

Una decisión valiente y consensuada

La elección de Manolo Sánchez Breis fue tomada la semana pasada por una comisión formada por Pedro Asensio, José Manuel Sánchez y Paco López, tras evaluar tres perfiles finalistas. Moreno ha admitido ser consciente de las posibles críticas por el momento elegido, pero ha defendido la necesidad de "dar este paso y ser un poco valientes".

Somos conscientes de las críticas, somos conscientes del momento, pero que esto no es fácil" Felipe Moreno Presidente del Real Murcia

El presidente ha reconocido que "en el fútbol, muchas veces no es la vida real" y que las cosas no siempre salen como uno quiere. La decisión, ha insistido, "ha sido un consenso de todos" y no una imposición personal. "Fuimos matizando y viendo cosas, y hasta que hemos llegado al momento final", ha explicado sobre el proceso de selección.

Hoy empieza un proyecto de medio plazo" Felipe Moreno Presidente del Real Murcia

Uno de los factores clave en la decisión ha sido la buena sintonía entre Breis y Asensio, ya que era fundamental "buscar una persona que con Pedro, pues, haga un buen equipo". Moreno, que conoce a Manolo "de muchos años", confía en que esta nueva etapa traiga la estabilidad deportiva que anhela el club. En los próximos días, ha anunciado, se hablará de otros temas como la ciudad deportiva y las obras.