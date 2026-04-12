Curro Torres es crítico con la falta de contundencia del Murcia: "Hemos regalado el partido"

El técnico del Real Murcia, Curro Torres, ha comparecido en rueda de prensa con un sabor amargo tras la derrota ante el Gimnàstic de Tarragona. El entrenador ha sido claro al afirmar que el equipo desperdició una buena ocasión para puntuar por deméritos propios. "Hemos regalado nosotros mismos la oportunidad de que nos pudiesen ganar", ha sentenciado.

Hemos regalado nosotros mismos la oportunidad de que nos pudiesen ganar" Curro Torres Entrenador del Real Murcia

A pesar del resultado, Curro Torres ha insistido en que las sensaciones durante el encuentro eran positivas y que el equipo mereció más. 'La sensación que tenía es que el partido nos teníamos que haber llevado nosotros porque estábamos bien, porque prácticamente no nos estaban creando absolutamente nada', ha explicado.

Claves: la falta de contundencia

Uno de los puntos críticos señalados por el entrenador ha sido la falta de agresividad en las áreas, tanto en defensa como en ataque. 'Tenemos que ser mucho más contundentes en las áreas. Hemos hecho mucho para poder llegar, pero nos ha faltado muchísima más agresividad en el área contraria', ha lamentado Torres.

Tenemos que ser mucho más contundentes en las áreas"

El técnico ha subrayado que los goles encajados fueron totalmente evitables, criticando la falta de rigor en acciones defensivas clave. 'El primer gol viene de un balón del portero largo, no me pueden hacer una ocasión de gol. En el segundo también tenemos que cortar la acción antes', ha detallado.

Impacto desde el banquillo y la nota negativa

Torres ha valorado positivamente el papel de los jugadores que entraron desde el banquillo, como Víctor Narro y Juanto Ortuño. Sobre el delantero, autor del gol, ha comentado: 'Juanto está para eso. Yo me alegro mucho por él y espero que nos siga aportando'.

La nota negativa ha sido la lesión de Óscar Gil, quien ha sufrido un golpe en la misma zona afectada la semana pasada. 'Le han dado el golpe en el mismo lado de la semana pasada y veremos a ver. Yo lo digo, complicado', ha admitido el entrenador sobre el estado del jugador.

Mirada puesta en las seis finales

Pese al revés, el mensaje del técnico es de calma y trabajo de cara a las seis jornadas que restan. 'Esto es muy largo, nos quedan 6 partidos y vamos a pelearlos', ha asegurado. Finalmente, ha querido agradecer el apoyo de la afición desplazada: 'Vamos a trabajar para llegar el viernes, volver a darles 90 minutos de muchísimo trabajo y conseguir otros tres puntos'.