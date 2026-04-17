El Cieza roza el ascenso 33 años después con un proyecto para soñar

El CD Cieza está a un solo paso de conseguir el ansiado ascenso a Segunda Federación. El equipo dirigido por Ranko Despotovic se enfrenta este sábado al filial del FC Cartagena en el estadio de La Arboleja, donde se espera una asistencia de más de 3.000 personas. Su presidente, Antonio Díaz 'Quevedo', vive las horas previas con calma pero con el deseo de culminar un objetivo muy trabajado tras dos intentos fallidos en los playoffs. "Han sido muchos años de lucha, de entrega para conseguir este ascenso tan ansiado", ha afirmado.

Un proyecto sólido con la afición como pilar

El presidente ha destacado que el ambiente recordará al de las grandes tardes de Copa del Rey. Para Quevedo, el proyecto se ha centrado en "recuperar a la gente, recuperar a la afición", algo que considera que era lo más complicado. El club cuenta con una cantera de más de 500 chavales y un equipo filial que también aspira a ascender a Preferente, un éxito que en el quinto año de un proyecto pensado a diez, sería "casi perfecto".

Creo que la afición de Cieza es la mejor con con diferencia" Antonio Díaz Presidente del CD Cieza

Quevedo ha elogiado repetidamente a los seguidores del Cieza, a quienes considera incomparables. "Yo he recorrido montones de campos por España, y creo que la afición de Cieza es la mejor con con diferencia", ha asegurado. Su objetivo es devolver a la ciudad la ilusión a través del deporte y que el primer equipo sea "el espejo de todo el mundo".

Evitar los errores de hace 33 años

El posible ascenso llega 33 años después del último, un hito que el presidente recuerda "como si fuese ayer". En aquella ocasión, él mismo se incorporó al equipo la temporada siguiente, en Segunda B. Sin embargo, aquel éxito fue efímero, ya que el club descendió y sufrió una grave crisis económica que casi lo lleva a la desaparición. "El presidente del momento abandonó muy rápido, y el club se fue, prácticamente, a la quiebra", ha recordado.

Queremos hacer un proyecto muy serio y luchar en Segunda RFEF por tener un buen equipo" Antonio Díaz Presidente del CD Cieza

Por ello, la directiva actual quiere construir "un proyecto sólido" para que la historia no se repita. La meta es consolidarse en la categoría y seguir ilusionando a la afición. "Queremos hacer un proyecto muy serio y luchar en Segunda RFEF por tener un buen equipo y y seguir ilusionando a la afición en esa categoría, que yo creo que es la que se merece", ha sentenciado Quevedo.

Una Segunda Federación muy exigente

El presidente es consciente de la dificultad de la categoría a la que aspiran, un "grupo muy potente" con filiales como los del Sevilla o el Betis. A pesar del reto, la responsabilidad de confeccionar una plantilla competitiva es una prioridad desde el primer día. "Quiero hacer un equipo que ilusione a la gente. Es, para mí es maravilloso ver disfrutar a la gente", ha concluido, prometiendo poner "toda la ilusión del mundo y todo el cariño, y sobre todo el corazón".