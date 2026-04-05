Checa se rinde a la Deportiva Minera: "Este equipo quiere más y hay que ser ambicioso"

José Carlos Romera, "Checa", entrenador de la Deportiva Minera, ha analizado la importante victoria de su equipo frente al UCAM Murcia CF. El técnico ha destacado el mérito de sus jugadores para seguir soñando con el ascenso directo a falta de cuatro jornadas. "Es muy complicado lo que han hecho hoy. Un rival que jugaba de una determinada manera, hoy ha cambiado toda su forma de jugar contra nosotros, y eso dice mucho de lo bien que lo han hecho mis jugadores", ha afirmado.

Un equipo intratable

La victoria consolida la fortaleza del equipo en su estadio, donde suma ya siete victorias consecutivas, convirtiéndose en el mejor equipo del grupo como local. Checa ha achacado la diferencia de resultados fuera de casa a la dificultad de la competición: "Es complicado. Este grupo es el más fuerte de todos". Por ello, ha subrayado la necesidad de centrarse en el día a día para seguir mejorando.

Este equipo quiere y hay que ser ambicioso" Checa Entrenador de la Deportiva Minera

Un vestuario para la historia

Preguntado por el gran momento de uno de sus jugadores, autor de un gol, Checa lo ha calificado como un referente del que aprende a diario: "Para mí es un referente, pero ya no solo por lo que nos transmite, sino por lo que nos da en el día a día". Sin embargo, el técnico ha querido poner el foco en el colectivo: "El grupo hace mejores a los jugadores".

Checa se ha mostrado convencido de tener una plantilla única. "Estoy rodeado de un grupo espectacular", ha asegurado, antes de añadir una reflexión con la vista puesta en el futuro: "Cuando pase el tiempo, miraré atrás y diré: 'los jugadores que he tenido este año... creo que no se volverán a juntar nunca más'. Tenemos que disfrutarlo".

Los jugadores que he tenido este año creo que no se volverán a juntar nunca más" Checa Entrenador de la Deportiva Minera

La afición, motor del sueño

Finalmente, el técnico no ha querido olvidarse de la afición, a la que considera una pieza fundamental del éxito del equipo. "Esto es gracias a ellos. Hemos pasado momentos duros y no han dejado de apoyar al equipo", ha agradecido. Para Checa, esta comunión es la que permite al equipo aspirar a todo: "Todo es posible si hay esa unión entre la afición y los jugadores".