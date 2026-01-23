Carlos Alcaraz desvela su 'contrato' con Djokovic por su saque y el nuevo rol de su hermano Álvaro

Tras su victoria ante Moutet, Carlos Alcaraz ha repasado algunas de las claves de su momento actual. El murciano ha confesado que le gusta volver a ver los puntos de sus partidos porque "desde fuera se ven las cosas de una manera muy distinta a lo que luego sientes dentro". Para él, es una forma de recordar sus sensaciones y de divertirse. "Me emociona y la verdad que me lo paso bien, o sea, que algunos seguiré viendo", ha comentado, mencionando que ya ha repasado algunos de los mejores momentos de su último encuentro.

Una mecánica de saque 'simple y limpia'

Uno de los focos principales de su análisis ha sido el servicio. Alcaraz se siente cómodo con su nueva mecánica, aunque es consciente de que tiene un amplio recorrido de mejora. "Tengo mucho margen de mejora. La verdad que el saque está yendo bien, con un porcentaje alto, y me estoy sintiendo muy cómodo", ha afirmado. La clave, según ha explicado, reside en la simplicidad del gesto, lo que le ayuda a corregir errores en momentos de bloqueo: "Lo bueno de una mecánica tan suave y tan limpia es que, cuando estoy bloqueado, el pensamiento claro es 'manten lo sencillo', y eso es lo que más me ayuda a recuperar la buena sensación".

El 'contrato' con Djokovic

La similitud de su nuevo servicio con el de Novak Djokovic ha sido motivo de broma entre ambos. Alcaraz ha revelado que el serbio le envió un mensaje para pedirle "los derechos de autor". "Hemos bromeado un poco de la mecánica del saque", ha admitido entre risas el tenista español.

Tengo el contrato ahí en la bolsa, lo firmamos, se lo tengo que dar" Carlos Alcaraz Analiza su triunfo en Australia

Alcaraz ha reconocido que, al ver una comparativa de ambos saques, la semejanza es innegable. "Vi la típica recopilación de los dos, uno puesto al lado de otro, y sí que es verdad que se ve mucha similitud. No puedo esconderme ante lo obvio", ha señalado. Sin embargo, ha aclarado que este parecido no fue intencionado: "No fue fijándome en el saque de 'Nole', sino que, haciendo cambios, me sentí cómodo de esta manera".

El nuevo protagonismo de su hermano Álvaro

Finalmente, Alcaraz ha destacado el papel fundamental que juega su hermano Álvaro en su equipo, una figura cuya importancia ha crecido en los últimos tiempos. Para el murciano, su hermano es una pieza clave tanto en lo personal como en lo profesional.

Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional" Carlos Alcaraz Analiza su triunfo en Australia

Con la nueva situación del equipo, Álvaro Alcaraz "va a coger un poquito más de protagonismo" junto a Samuel López. Su experiencia como jugador y su conocimiento del circuito le permiten aportar una visión valiosa. "Sabe de tenis muchísimo y a veces tiene unas opiniones y una manera de ver las cosas que también aportan muchísimo tanto a 'Samu' como a mí", ha concluido.