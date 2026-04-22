Carlos Alcaraz se aferra al 'paso a paso' en su recuperación sin marcarse plazos

La recuperación de Carlos Alcaraz avanza con prudencia y sin plazos definidos. Así lo ha confirmado Antonio Hernández, director de Comunicación del Club de Campo de El Palmar, quien ha señalado que el equipo del tenista está gestionando la lesión día a día. La estrategia es clara: "ir paso a paso, sin dar plazos, porque no están dando plazos ni van a dar plazos, sino viendo cómo evoluciona".

Están siendo bastante prudentes, están haciendo bien las cosas, no quieren arriesgar" Antonio Hernández Comunicación Club de Campo de El Palmar

La prioridad es no arriesgar y asegurar una recuperación completa, aunque eso suponga perderse torneos importantes. La participación en Roma se antoja "difícil", mientras que la vista está puesta en "Roland Garros, que es posible que sea más fácil". Si no se llega a tiempo, el objetivo se trasladará a la temporada de hierba. Hernández ha restado importancia a la alarmante foto de Alcaraz con una férula, explicando que "es hacer las cosas con responsabilidad, como le mandan los médicos".

A él le gusta triunfar en su país, como es lógico, y es la pena que él tiene" Antonio Hernández Comunicación Club de Campo de El Palmar

A punto de cumplir 23 años, la perspectiva es que a Alcaraz "le quedan muchos años y habrá lesiones seguro". La lesión ha coincidido de nuevo con el Masters 1000 de Madrid, un torneo "muy especial" para él por el apoyo que recibe del público español. "A él le gusta triunfar en su país, como es lógico, y es la pena que él tiene", ha comentado Hernández, recordando que, a pesar de las lesiones, en años anteriores ha logrado grandes triunfos como Roland Garros y Wimbledon.

Manolo Sánchez Breis, nuevo director deportivo del Real Murcia

En el ámbito del fútbol regional, la actualidad del Real Murcia pasa por la incorporación de Manolo Sánchez Breis como nuevo director deportivo. Su llegada ha generado cierto debate por su pasado en el FC Cartagena, el eterno rival. Sin embargo, se destaca su profesionalidad y su conocimiento del club grana, donde "más que sangre roja, le corre por las venas sangre grana". Se subraya su éxito al ascender y mantener al Cartagena en la Liga de Fútbol Profesional.

El 40 aniversario del UCAM Murcia CB

El baloncesto murciano también vive momentos de celebración con el 40 aniversario del UCAM Murcia CB. El club está recordando su historia con actos conmemorativos, como el regreso de jugadores icónicos como Randall Kirsch. Se destaca la importancia de no olvidar el pasado, "porque de la historia también se aprende", tanto de los momentos buenos como de los malos. Actualmente, el equipo compite al más alto nivel contra potencias como Unicaja o Baskonia, un éxito que, según se comenta, merece un gran reconocimiento.